台東光華號修復回歸舊站特區...重現鐵道記憶　注入文化新亮點

▲台東光華號修復回歸舊站特區。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

承載台東人集體記憶、具逾60年歷史的光華號車廂，歷經整體修復後，今30日正式回歸台東舊站特區。台東縣政府以「火車回家」為主軸舉辦迎接儀式，邀請幼兒園孩童共同參與，透過互動方式重現昔日鐵道風景，讓這列深具時代意義的列車再次走入民眾生活記憶。台東縣議會議長吳秀華亦到場見證，與地方人士共同迎接光華號「回家」。

台東縣長饒慶鈴表示，光華號自1968年11月1日作為東線首班列車啟用，因外觀採上白下黃塗裝，被暱稱為「黃皮仔」，亦曾有服務旅客的「光華號小姐」，不僅是台灣鐵道文化的重要象徵，也承載許多台東人成長記憶。隨著車廂長期置於戶外，逐漸出現老化、鏽蝕及漆面剝落等情形，縣府因此推動修復工程，並經國家鐵道博物館籌備處專業考證，依循DR2050型光華號柴油客車拖車歷史塗裝進行復原，力求細節忠實呈現，讓歷史風貌得以重現。

吳秀華則表示，今天看到光華號回到台東舊站特區，讓人相當有感。這列大家熟悉的「黃皮火車」，不只是一列交通工具，更承載著許多人的青春與生活記憶，如今再度回到台東，就像把過去的歲月一同帶回來，別具意義。

饒慶鈴指出，近年台東舊站特區持續推動環境與景觀改善，包括去年7月完成第一期光環境工程，鐵花路鋪面改善工程亦預計於5月初完工，後續光環境第二期、系統指標、鐵道市集及步道等建設，預計於暑假前陸續完成，整體場域將更臻完善。

縣府行政處表示，舊站特區擁有超過百年歷史，是台東城市發展的重要軸線之一。近年透過空間整合、景觀優化與文化策展，逐步打造兼具歷史紋理與現代機能的公共空間，提升市民生活品質與觀光吸引力。

今日迎接儀式以「轉動輪軸，光華再現」為主題，由幼兒園孩童與現場貴賓共同揭幕，透過象徵性儀式展現文化傳承意涵。現場並播放修復歷程影片，讓民眾了解修復過程與歷史背景。縣府表示，光華號的回歸不僅象徵文化保存成果，也為舊站特區增添新亮點，未來將持續推動相關建設與文化活動，結合保存與創新，形塑台東獨具特色的文化觀光風貌。

▲台東光華號修復回歸舊站特區。（圖／記者楊晨東翻攝）