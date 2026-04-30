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音樂也能當藥方！台大雲林巴金森病友會打擊節奏助復健

▲醫療團隊結合復健與音樂，帶領病友用簡單節奏進行功能訓練，提升動作與認知能力。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲醫療團隊結合復健與音樂，帶領病友用簡單節奏進行功能訓練，提升動作與認知能力。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

台大雲林分院今（30）日於斗六院區舉辦第十一次巴金森病友會活動，以音樂為主題透過瞭解打擊樂的實證醫學及巴金森氏症病人運用，特別邀請邀請柳營奇美醫院周偉倪院長（奇美醫療體系復健部總監）及活力抗老打擊樂模組執行長陳玫君老師進行指導，告訴病友如何透過打擊音樂，應用在日常活動中。

台大雲林分院於2021年成立巴金森病友會，神經部為巴金森家庭建立全方位的支持網絡，透過病友團體的課程與互動，促進良好的社交連結，更讓病友在經驗交流中強化治療動機，共同應對神經退化性疾病所帶來的各項生活挑戰。

台大雲林分院說明，「活力抗老打擊樂」是一個源自醫療體系、結合復健專業與音樂元素發展出的高齡健康促進社群平台，其核心並非表演藝術，而是以節奏與打擊樂作為工具，設計可標準化的功能訓練模組，應用於社區與長照場域。

該組織由跨專業團隊組成，包括復健科醫師、物理與職能治療師及音樂講師，並透過模組化課程與師資培訓制度，建立可複製、可擴散的介入模式，實際服務對象涵蓋高齡者、衰弱族群與輕度失能或失智個案，強調在活動中同時促進運動能力、認知功能與社會互動。

神經部張楷杰主任表示，音樂治療在巴金森氏症的非藥物治療中扮演著重要的療效，尤其照顧之路漫漫，也可帶來心理上的療癒效果，改善憂鬱症狀；透過感官刺激，聆聽、記憶節奏、手腳配合，過程中也能幫助維持病友們專注並執行功能，延緩認知退化。

副院長洪健清表示，高齡者的疾病與能力衰退，並非僅限於藥物治療，必須透過多元性的介入，包含活動、飲食、生活習慣等。對於本院高齡患者與雲林的社區長輩，我們有許多堅強的團隊，可以提供兼顧身、心、靈的全人照護。

陳信水副院長暨復健科主任，則表示結構化的多模態功能訓練，結合節奏聽覺刺激與動作執行，可同時促進動作協調、時序控制與認知—動作整合，對於衰弱、高齡平衡障礙，甚至帕金森病或輕度認知障礙族群具有合理的神經機制基礎。

神經部張楷杰主任表示在病友會的經驗分享，讓照顧者分享經驗、病友們傾聽彼此，進一步增進病友之間的聯繫同時也加深了相互間的支持跟信任感，讓照護之路不再孤單，未來台大醫院雲林分院將持續推動病友會與健康促進活動，讓這份互助的情誼化作最溫暖的支持力量，守護每位鄉親的笑容。

▲醫療團隊結合復健與音樂，帶領病友用簡單節奏進行功能訓練，提升動作與認知能力。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台大雲林分院今日於斗六院區舉辦第十一次巴金森病友會活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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