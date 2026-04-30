五一勞動節致敬基層力量　台東表揚83模範勞工

▲台東表揚83位模範勞工。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為慶祝五一勞動節，肯定勞工長期投入與貢獻，台東縣政府攜手台東縣總工會於30日舉辦「115年度五一勞動節模範勞工表揚大會」，由縣長饒慶鈴親自頒獎，表揚包括水電裝置業職業工會推薦的盧英聰在內，共83位來自各行各業的模範勞工，向基層勞動者表達最高敬意。現場氣氛溫馨熱烈，展現台東勞工專業、堅韌與敬業精神。

本次獲表揚名單中，電氣裝修職業工會推薦的林晉宇表現亮眼。林晉宇畢業於台東公東高工，學生時期即與團隊研發「溝渠異物自動撈取機」，結合機械與自動化技術，改善溝渠清理作業環境，兼具實用性與公共價值，曾獲2012年馬來西亞ITEX國際發明展金牌、義大利國際發明展金牌及莫斯科國際發明展銀牌等多項國際肯定。投入職場後從事電氣裝修工程，除承攬水電工程外，也長期參與縣府獨居長者關懷修繕志工，協助弱勢家庭改善居住環境，展現專業與公益並重的精神。

另由中華郵政工會台東分會推薦的蕭瑞青，於大同路郵局及馬蘭郵局任職期間，憑藉高度警覺，多次成功攔阻詐騙案件，包括國際與國內匯款共3件，並協助同仁防範多起詐騙事件，累計守護民眾財產金額逾百萬元，曾獲縣府公開表揚，展現第一線服務人員的專業判斷與社會責任。

饒慶鈴表示，本次獲獎者在各自崗位上表現卓越，足為表率，勞工更是推動台東持續發展的重要基石。縣府近年持續優化勞動環境，除強化勞工權益保障，也透過就業博覽會及多元職業訓練課程，協助勞工提升技能與職場競爭力，營造勞資共榮的職場環境。

台東縣政府社會處指出，現階段持續推動中高齡與身心障礙者就業支持措施，透過友善雇主表揚與就業媒合機制，促進多元共融的職場發展。同時因應數位轉型趨勢，今年亦開設AI與數位技能相關職訓課程，協助勞工提升科技應用能力。此外，也透過健走活動、職場安全宣導及健康檢查等措施，強化勞工身心健康，打造安全且具支持性的工作環境。