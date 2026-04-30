撞女警後照常上課、開心聊天？　校方曝女大生「4/28便沒到校上課」

▲台南28歲女警遭20歲戴姓女騎士撞倒，慘被遊覽車輾斃，戴女肇事後查看車損掀輿論。（圖／民眾提供）

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南市警局第四分局育平派出所28歲鄭姓女警，28日清晨遭20歲女大生猛力追撞後，遭遊覽車輾斃。而戴女肇事後被拍到，只顧查看自己車損，遭輿論撻伐、肉搜。事後有網友自稱是戴女的同學，表示戴女29日仍照常上課，還跟同學嘻嘻哈哈聊天，一副不要不緊的樣子，稍早校方指出，根據出勤紀錄，戴女從4月28日起沒有到校上課。

一名自稱是戴姓女大生同學的網友在Threads上爆料，自稱在學校看見戴女，覺得眼熟之後上網看了照片，確認對方就是肇事的戴女，網友稱，戴姓女大生肇事後，在校園裡的狀態就跟平常一樣，「全程不要不緊，還跟同學開心聊天，超扯超扯超扯，要不是我趕時間，不然我就質問她了。」，此一言論一發出，再度掀起輿論撻伐。

對此，有另一名自稱戴女同學的網友留言指稱，戴女都翹課一個月沒有到校了。針對此說法，台南某議員30日致電崑山科大關心此案，校方回應，根據出勤紀錄，戴女從4月28日便未到校，因此不存在29日與同學嘻哈聊天的說法。

▲女大生行車紀錄器畫面曝光。（圖／民眾提供）