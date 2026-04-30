三度酒駕無照上路！逆撞雙載夫妻1死1傷　醉男賠600萬判7年4月

▲桃園市秦姓男子因三度酒駕被吊銷駕照與判刑確定，仍於2024年8月飲用啤酒後駕駛小貨車失控撞上對向騎車雙載一對夫妻，造成一死一重傷慘劇。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市秦姓男子曾因三度酒駕被吊銷駕照與判刑確定，2024年8月飲用啤酒後無照駕駛小貨車上路，失控撞上對向騎車雙載夫妻，造成一死一重傷悲劇，桃園地檢署偵結依公共危險罪嫌送交國民法庭審理；國民法官審理時，被告秦男坦承犯行，並與死者家屬達成和解，賠償600萬並履行完畢，但傷者則未調解完成，國民法官審結依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，判處有期徒刑7年4月，全案還可上訴。

檢警調查，37歲的秦姓男子於曾有3次酒駕前科，2017年經桃園地檢署緩起訴、2018年桃園地院簡易判決處有期徒刑3月、2019年處有期徒刑4月，且被吊銷駕照，秦姓男子卻未重新考照。

2024年8月6日，秦姓男子搭乘父親駕駛小貨車，從桃園龍潭住處到楊梅埔心傳統市場擺攤，秦男期間在超商買了6罐啤酒飲用，事後由父親駕車回到龍潭；下午時，秦男卻開車出門，結果因酒駕導致注意力降低，反應及操控能力不佳，竟失控逆向衝入對向車道，碰撞機車雙載夫妻檔，導致黃姓騎士、後座沈姓妻子雙雙重傷，黃男送醫後傷重不治，員警到場後實施酒測，秦男酒測值為每公升0.46毫克已超標。檢方依公共危險罪嫌偵結起訴，移由國民法庭審理。

國民法庭審理時，秦男坦承犯行，國民法官根據檢警提供事證確認犯行足堪認定；國民法官審酌，被告明知有多次酒後駕車之前科紀錄，且駕駛執照已遭吊銷，仍於飲酒後開車上路，終因逆向行駛肇事，導致被害人死亡及妻子受重傷之結果。衡量被告坦承犯行，就死亡部分以600萬元達成調解並履行完畢，但沈姓妻子受傷部分仍未達成和解、調解或賠償，以彌補所受損害，國民法官審結，依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，判處有期徒刑7年4月，本案仍可上訴。

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