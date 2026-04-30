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醫生公開「GG長度計算公式」　一票人崩潰：185以下都不到12公分

▲▼性功能障礙,男性下半身問題,不舉,泌尿問題。（圖／記者洪巧藍攝）

▲「陰莖長度預測公式」曝光。（示意圖／記者洪巧藍攝）

記者劉維榛／綜合報導

抬頭率最高的課！一名網友分享，上課投影片出現「陰莖長度預測公式」，不少同學看完默默拿出手機計算機。貼文曝光後，網友笑翻表示「男生都在做同一件事」、「185cm以下的男性生殖器都沒有12公分」；也有人質疑公式只用身高推算不準。

一名網友在Threads表示，最近一堂課被封為「本學期抬頭率最高」，原因不是老師多幽默，而是投影片上出現一條「陰莖長度預測公式」，瞬間吸引全場目光，讓大家忍不住抬頭盯著看，甚至默默開始心算。

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原PO分享現場畫面，投影片內容寫著由高雄榮總泌尿外科簡邦平醫師花了10年時間，研究出計算陰莖長度預測公式，「[7.41＋（0.06×身高）]×0.65」，並標註「自己算算看準嗎？」語氣帶點趣味，讓原本可能昏昏欲睡的課堂氣氛瞬間變得熱絡。

網友崩潰喊不準：身高185cm以下都沒12cm

底下網友紛紛笑翻，「此時在看此貼文的男生，手機螢幕都打開計算機」、「學到了，185cm以下的男性生殖器都沒有12公分」、「滑到這篇的不管男女都會拿出計算機」、「第一個絕對不準就是了，最好每個身高一樣的人都一樣長」、「脆上的男生此時都在做同一件事」、「本來想說很準，但x0.65就不準囉」。

留言之中，博威診所執行長吳怡婷留言回應，「身高變成單一因子了，但是臨床上我遇到的大GG，真的都是身高比較矮的耶，我個人覺得功能硬不硬的，比較會影響尺寸，尺寸小的，通常功能都不太行」。

另外，一名營養師也說明，如果睪固酮偏低，會影響肌肉生長與性慾，同時讓壓力荷爾蒙更容易失衡，變得更焦慮、沒耐心，也更容易覺得累、提不起勁。可以先試試看這四件事，「減少精緻糖攝取」、「 每天走8000步以上」、「每週 2-3 次阻力訓練（伏地挺身、深蹲）」、「免熬夜，確保有6.5小時以上睡眠 」。

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