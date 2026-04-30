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金門5月推公共運輸優惠　公車免費、好行票券買一送一同步上路

▲▼金門縣政府啟動5月公共運輸優惠。（圖／記者鄭逢時攝）

▲金門縣政府啟動5月公共運輸優惠。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

為響應世界公共運輸日並推動低碳交通，金門縣政府今（30）日啟動5月公共運輸優惠，由副縣長陳祥麟主持，宣布推出公車免費搭乘、台灣好行半日券買一送一，以及轉乘共享運具前30分鐘免費等措施，邀請民眾與旅客共同體驗便捷且環保的運輸服務。

▲▼金門縣政府啟動5月公共運輸優惠。（圖／記者鄭逢時攝）

陳祥麟表示，縣府長期重視交通建設與公共運輸發展，持續以民眾需求為導向優化服務品質。公共運輸不僅支撐居民通勤、學生就學與長者就醫，也有助於提升觀光品質、紓解車流與落實永續治理，是地方發展的重要基礎。

他指出，金門道路資源有限，交通政策須兼顧生活與觀光需求，近年已推動路網調整、候車環境改善、智慧站牌建置與轉乘整合等措施，提升整體服務量能，鼓勵更多人選擇公共運輸，降低私人車輛使用與碳排放。

此次推出三大優惠措施，包括5月1日至31日全縣公車免費搭乘，除縣民原有優惠外，也擴及所有旅客；另外，提供台灣好行半日券買一送一，方便串聯各大景點；同時也推動公車轉乘共享二輪運具前30分鐘免費，強化從車站到目的地的接駁服務，讓旅程銜接更順暢。

縣府表示，透過實質優惠讓民眾親身體驗公共運輸的便利與舒適，有助於培養長期搭乘習慣的養成，逐步形塑低碳交通文化。未來將持續投入公共運輸優化與多元運具的整合，打造更安全、便捷且永續的交通環境，並呼籲民眾把握5月優惠，多加利用綠色運輸，共同營造友善宜居的金門。

▲▼金門縣政府啟動5月公共運輸優惠。（圖／記者鄭逢時攝）

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