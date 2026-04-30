美方傾向3800億＋Ｎ？還是8000億？　AIT：「全面性」國防特別預算

▲美國在台協會處長谷立言。（資料照／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨內部近來為了國防特別條例爭論不休，一派主張3800億＋N，一派主張8000億元，但都不是總統賴清德所提出的1.25兆版本；而不論是3800億＋N或8000億元版本，其實都不包括無人機產業鏈的建置與投資。對此，美國在台協會（AIT）發言人向《ETtoday新聞雲》表示，美國認為迅速通過全面性的（Comprehensive）國防特別預算，將使台灣更有效地展現嚇阻能力，整合防空、飛彈防禦系統、無人載具與無人機等來實現。

針對國防特別預算，民眾黨主席黃國昌近日在個人直播中透露，AIT的人找他時，問了他一個問題，「民進黨那邊難道不可能做任何妥協，一定要1.25兆嗎？」他當場回應，從目前得到的訊息，民進黨到協商仍說要1.25兆。

另外，國民黨內部也分成兩派立場，一派主張「3800億＋N」的版本，另一派主張「8000億」的版本；不過，不論哪一個版本，都缺少了建置台灣內部的無人機產業鏈與投資。

對此，《ETtoday新聞雲》去信向美國在台協會查證，有關黃國昌所公開透露的訊息是否為真，以及美方對於國民黨內部這兩個版本的態度為何？支持哪一個版本的國防特別條例？

美國在台協會發言人統一回覆表示，正如美國在台協會處長谷立言近日在公開訪談中所指出的，美國認為，迅速通過一項全面性（comprehensive）的特別國防預算，將使台灣能夠在當前以及未來多年，更有效地展現嚇阻能力。這將透過整合性的防空與飛彈防禦系統、無人載具與無人機等多項能力來實現，「因此，我們希望看到台灣能儘速採取行動」。

此外，美國在台協會表示，過去幾個月來，國會、主要智庫以及其他各界人士，已多次明確且持續地表達支持台灣加快建構這些防衛能力的立場，其中也包括美國聯邦參議員於4月14日發出的聯名信。

美國在台協會強調，須注意的是，這些系統不僅至關重要，目前在全球也處於高度需求之中，從中東與烏克蘭戰場的實際情況即可見一斑。