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社會 社會焦點 保障人權

雲云前董座殺技術長判無期！還押露出慣常淺笑　遺孀親友淚灑法庭

記者黃哲民／台北報導

前雲云科技董事長曾志新被控去年（2025年）在公司裡，刺9刀殺害技術長梁子凌，涉犯殺人罪嫌仍在押，台北地院選任國民法官審理，今（30日）判曾男無期徒刑、褫奪公權終身，認定曾男是出於自身猜忌心態、未加以查證而犯下本案，手段殘忍、惡性重大，雖與梁男家屬成立調解，但未獲家屬原諒。

▲▼前雲云科技董事長曾志新殺害技術長梁子凌，台北地院30日依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身，曾男還押不發一語。梁男遺孀和女兒淚謝檢察官伸張正義。（圖／記者黃哲民攝）

▲梁子凌遺孀（中）出庭聆聽殺夫兇手曾志新判處無期徒刑，和女兒（右）淚灑法庭、感謝檢方伸張正義，遺孀包包上掛著丈夫最愛的大嘴鳥玩偶。（圖／記者黃哲民攝）

梁男遺孀聆判時淚如泉湧、頻頻拭淚，其他在場親友也無聲哭泣、強忍悲傷，宣判結束後，眾人抱成一團、相互安慰，身上均佩戴為梁男製作的飛鳥造型追思胸針，遺孀背包上還掛著1個丈夫最愛的大嘴鳥，她深深一鞠躬感謝媒體關心本案，但心情還需平復，婉謝受訪。

其他親友也感謝公訴檢察官團隊伸張正義，特別肯定丁煥哲的辯論內容，丁在法庭內三鞠躬回應家屬。

▲▼前雲云科技技術長梁男（梁子凌）遭董事長曾志新持刀殺害，親友為梁男製作追思胸針，刻上梁男的綽號「Bird」。（圖／記者黃哲民攝）

▲梁男親友聆判時，都佩戴為梁男製作的飛鳥造型追思胸針，刻上梁男的綽號「bird」。（資料照／記者黃哲民攝）

曾志新在等候宣判時，全程低頭閉眼，聽完判決，他的頭垂得更低，甚至歪倒一側，彷彿快虛脫，沒看向梁男遺孀與親友表達歉意的舉動，還押時被問到「會不會上訴」，曾男嘴邊保持一抹慣常的淺笑，沒回應。

審判長宣讀判決主文後，當庭說明判決理由，指出曾志新是雲云科技股份有限公司負責人暨執行長，被害人梁子凌則為雲云公司技術長。2人因工作理念不同，屢生摩擦、嫌隙。

▲▼前雲云科技董事長曾志新殺害技術長梁子凌，台北地院30日依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身，曾男還押不發一語。梁男遺孀和女兒淚謝檢察官伸張正義。（圖／記者黃哲民攝）

▲前雲云科技董事長曾志新（右）涉殺害技術長梁子凌，30日被台北地院依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身，還押時嘴上掛著慣常的淺笑，不回應媒體發問。（圖／記者黃哲民攝）

此外，從20243年9月至02025年2月間，社群媒體「Threads」有多則貼文，提及或抱怨雲云公司內部管理及人員、員工離職等緣由，曾志新片面認定與梁男有關，因而萌生殺害梁男意念，遂於2025年2月26日中午12時47分許，出外購買主廚刀1把，放進雲云公司自己辦公位置的櫃子。

後因曾志新見梁男辦理離職手續前一天，於同年3月6日在雲云公司內部「SLACK」通訊軟體群組，張貼評論公司經營的文章暨萬言書，曾男不滿梁男寫的內容，又被通知隔天（7日）要與梁男離職面談，曾男基於殺人犯意，於7日中午，將預先購買的主廚刀放入背心左胸口袋。

同日下午4時許，梁男與雲云公司人資長盧建名，在雲云公司名為「open mind」的會議室內，辦理交接離職手續，曾志新穿上藏有主廚刀的背心，到會議室與梁男、盧男會面，復於梁、盧商議撤回上述離職文章暨萬言書事宜時，起身假裝離開會議室。

但曾男行經梁男背後，趁梁男無從防備，持主廚刀從後朝梁男頭、背、頸部等處猛刺至少9刀，盧男立刻上前制止、高聲呼救，曾男乃持刀自殘，被在場眾人合力制止並卸除刀具。

曾男與梁男經送往不同醫院急救，梁男因肩頸部多處銳器穿刺傷、左上肺葉穿刺傷及多處肌肉損傷，導致大量出血，於同日下午5時13分許死亡，曾男獲救。

▲▼前雲云科技董事長曾志新涉殺害公司技術長梁男，至今在押，台北地院選任國民法官參審，今（28日）辯論終結，檢方求處無期徒刑，辯護律師團建請判刑10年。（圖／記者黃哲民攝）

▲曾志新出庭哭著道歉懺悔，檢方求處無期徒刑，辯護律師團建請判刑10年。（資料照／記者黃哲民攝）

合議庭認為曾男犯下本案，僅係出於自身猜忌心態，單方面將事端起因歸咎於梁男，卻未查證或尋求其他合法途徑解決紛爭，任性剝奪梁男生命，欲藉此結束曾男自行臆測外界對公司及他個人的網路抹黑攻擊。

然而曾、梁2人為多年以專業合作共事的工作夥伴，曾男卻利用梁男對他的信任，從背後偷襲梁男猛刺多刀，當梁男移動位置欲保命、盧建名出手制止及阻擋攻擊時，曾男仍繼續持刀攻擊，從梁男遺體傷勢位置分布、數量及深淺程度，足見曾男下手行兇力道非輕，手段殘忍。

合議庭認為曾男犯行使梁男在過程中遭受相當大的痛苦，對梁男遺族、公司員工及全體社會形成永難彌平的憾事，本案犯罪情節嚴重，責任刑上限即應歸屬於死刑之外最嚴重的處罰。

審酌現年52歲的曾男案發前患有身心症狀，案發後坦承犯行，具有勞動意願及能力等有利量刑因子，雖具社會復歸可能性，但評估未來仍有風險，依被告年紀，人格特質已穩定、較難改變，無法排除日後面對困境，是否再犯的可能，因此有利因子僅小幅度削減刑度上限。

至於梁男家屬雖與曾男成立調解，但目的僅出於不願訟累，並未原諒曾男，和解結果無從對量刑做有利認定，綜合考量後，無從撼動前述劃定的責任刑上限，因此判處無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

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