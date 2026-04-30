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淡江大橋「星空音樂會」週末登場　新北警交管…接駁資訊看這裡

▲▼新北市淡江大橋通車前舉辦連2日活動，警方實施交管並提供接駁車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市淡江大橋通車前舉辦連2日活動，警方實施交管並提供接駁車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市連接淡水、八里區的新地標淡江大橋即將完工，通車前系列活動將在勞動節的這個週末接續舉行。包括5月2日的「星空音樂會」及3日「我和大橋在一起」活動，為因應暴增的人潮與車流，新北市警察局交通警察大隊已部署警力與義交，針對淡水、八里2端規劃嚴密的交通維持計畫，確保活動期間交通順暢。

▲▼新北市淡江大橋通車前舉辦連2日活動，警方實施交管並提供接駁車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

針對2日「星空音樂會」及3日「我和大橋在一起」的活動，新北警將採取分段管制及機動放行措施。
管制區域包括：
淡水端的觀海路、沙崙路、中正路一段、中正路二段 51 巷等周邊路段。
八里端的忠孝路、挖子尾街及博物館路。
警方表示，將於各重要路口配置警力加強指揮，並視現場實際人車流狀況，彈性調整管制範圍與通行時間，呼籲駕駛人務必配合現場引導。

為減輕活動場域停車壓力，新北市政府特別規劃大眾運輸接駁配套措施。
以下為接駁車服務資訊：
路線：捷運淡水站至微型轉運站（循環行駛）。
車隊：預計規劃接駁車8台，採坐滿即發車方式彈性調度。
去程時間：5月2日晚間6時至8時；5月3日下午1時至晚間6時。
回程時間：5月2日晚間8時至晚間10時；5月3日晚間6時至晚間8時。
注意：去程載運截止後，接駁車將停止載客前往會場。

活動期間將開放淡水漁人碼頭及鄰近停車場供民眾使用。八里端則開放「八里文化公園旁空地」作為臨時停車場，並設置引導人員協助指引車流。新北警交大指出，活動期間交通負荷將達高峰，建議非參加活動的用路人提前改道。

往淡水方向建議避開市區核心，改走台2線外環道或利用台64線轉往八里端。離開淡水建議避開中正路及沙崙路，改行台2線往紅樹林方向。八里端進出建議多利用台64線，減少進入挖子尾街及博物館路。

新北警強調，活動安全與秩序是首要目標，呼籲民眾多加利用捷運、輕軌及接駁專車前往。民眾出發前可先行掃描官方提供的QR Code，即時查詢最新的交通管制、接駁服務及剩餘車位資訊。警方將隨時視現場狀況機動調整管制強度，請用路人保持耐心，共同維護活動安全與用路秩序。

▲▼新北市淡江大橋通車前舉辦連2日活動，警方實施交管並提供接駁車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市淡江大橋通車前舉辦連2日活動，警方實施交管並提供接駁車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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