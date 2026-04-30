高雄新增15處科技執法！7處5/1啟用　不禮讓行人最重噴6千

▲高雄新增7處「科技執法」設備，將自5月1日起正式啟用。（資料照／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄人注意！高雄市政府今年增設科技執法設備15處，其中，7處租賃式的不停讓行人科技執法，將於5月1日起正式啟用。若用路人違規不暫停讓行人先行通過，依法可處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。

高雄市警局交通大隊指出，科技執法設備路口（段）去年一整年發生2,487件交通事故，與未設置前比較減少441件，約下降15.1%；今年1-3月發生695件交通事故，與未設置前比較減少129件、下降約15.7%。

▲高雄市政府統計，去年設置科技執法路口可降低1成5事故件數。（資料照／記者賴文萱翻攝）

今年增設的科技執法設備15處，包含8處路口科技執法，7處租賃式的不停讓行人科技執法，經費為新台幣3,020萬元。其中，租賃式車不停讓行人科技執法7處，將於今年5月1日起啟用，另8處路口科技執法設備，則待驗收後台電供電、宣導後，最快下半年啟用。

根據道路交通管理處罰條例第44條第2項：汽車駕駛人，駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。另外，違規者將被記違規點數 3 點，並須接受道路交通安全講習 3 小時。

【不停讓行人監測系統】（均為租賃式） 預計增設地點：

（1）三民區大昌二路與義華路口

（2）三民區大昌一路與鼎山街口

（3）楠梓區海専路與瑞屏路口

（4）苓雅區三多二路與和平一路口

（5）鳳山區五甲二路與南華路口

（6）前金區青年二路與自強三路口

（7）左營區華夏路與重信路口

【路口多向違規檢測系統】預計增設地點：

（1）林園區沿海路二段與鳳林路一段/中芸三路口

（2）林園區沿海路二段與文賢南路口

（3）林園區沿海路四段與王公路/東林西路口

（4）鳳山區青年路二段與文化路口

（5）三民區高雄車站站東路延伸

（6）楠梓區土庫一路與清豐二路360巷口

（7）三民區十全一路與自由一路口

（8）新興區中正三路與復興一路口