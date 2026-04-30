男大生半夜4點載女外出...自摔慘死　校方：提供家屬最大協助

▲嘉義張姓男大生騎車載一名女大生外出，連人帶車摔入路旁排水溝，男大生重傷不治。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

嘉義縣民雄鄉24日凌晨發生一起死亡車禍，一名就讀嘉義大學的張姓男大生，騎機車載著一名女大生外出，行經大學路二段時不明原因打滑自摔，連人帶車摔入路旁排水溝，經送醫搶救後仍宣告不治，女學生則受傷治療中。對此，嘉義大學表示深感哀痛與不捨，並已啟動校安機制全力協助。

警方調查，事故發生於24日凌晨4時許，張男騎車載人行經大學路東往西車道，在大學路二段疑似打滑失控，自摔跌入排水溝，救護人員到場後緊急將2人送醫，但張男因傷勢過重搶救無效身亡，女學生仍在醫院接受治療。至於詳細事故原因，仍待警方進一步釐清。

據了解，2人並非情侶關係，也非同校學生，僅為普通朋友，且皆在外租屋。至於為何凌晨外出，警方表示，仍需待傷者清醒、情緒穩定後再進一步了解。針對這起事故，嘉義大學表示，接獲醫院通報後，第一時間即完成校安通報程序，並由值班人員趕赴醫院了解狀況，協助醫療聯繫及後續處理，同時通知系所師長前往關懷。

校方指出，目前已指派專責窗口與家屬保持聯繫，協助處理相關行政事宜，並依家屬需求提供後續支持與資源，希望在家屬最艱難的時刻給予最大協助。此外，考量事件可能對師生造成衝擊，也已啟動心理關懷機制，安排專業輔導人員進行班級關懷與個別諮詢，並持續追蹤與張男關係密切的同學狀況。

嘉義大學也強調，將配合警方及相關單位調查，並檢視校內交通安全宣導與預防措施，持續強化學生交通安全教育，盼降低類似憾事再度發生。對於涉及個人隱私及醫療細節部分，校方表示不便對外說明，盼外界理解。