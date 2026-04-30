體罰調查報告　9成以上曾遭體罰、未成年高達84.8%「最常用工具曝」

▲【2026台灣體罰調查報告】記者會。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

今（30）日是國際不打小孩日，也是台灣推動零體罰政策第二十年。四小黨今共同召開記者會，並公布2026台灣體罰調查報告，數據顯示，台灣整體有92.3%的人曾被體罰，35歲以上世代比例更高達98%；未滿18歲被體罰的比例仍高達84.8%，且各縣市差異不大，最普遍的體罰方式是罰站和徒手打，「衣架」則穩坐工具排行第一名。

時代力量黨主席王婉諭偕同小民參政歐巴桑聯盟新北市三重蘆洲議員參選人陳宛毓、台灣基進台北市內湖南港議員參選人吳欣岱、台灣綠黨新北市新莊議員參選人甘崇緯，於台大校友會館共同召開「零體罰政策二十年，八成兒少仍在體罰中長大」記者會，會中發布由台灣前進所執行的【2026 台灣體罰調查報告】，並呼籲社會大眾共同努力終結體罰。

王婉諭表示，為了一窺台灣近年體罰的真實樣態，台灣前進陣線設計了「我們都是這樣長大? | 體罰小測驗」，邀請民眾分享成長經驗與對體罰的態度。問卷自上線以來廣獲民眾響應，截至昨(29)日下午四點止，共蒐集到29,977份有效填答，涵蓋全台22個縣市及各年齡層，具相當代表性，團隊據此整理出【2026 台灣體罰調查報告】。

王婉諭指出，報告呈現四大重點：第一，台灣整體有92.3%的人曾被體罰，35歲以上世代比例更高達98%；第二，年輕世代雖有鬆動，但未滿18歲被體罰的比例仍高達84.8%；第三，最普遍的體罰方式是罰站和徒手打，「衣架」則穩坐工具排行第一名。第四，各縣市差異不大，體罰是跨越城鄉、跨越年代的共同經驗。

王婉諭強調，體罰與兒虐的界線其實很模糊，只要跨過那一步，通常就會有下一次，社會應努力終結體罰，任何理由都不該成為體罰的藉口。小民參政歐巴桑聯盟新北市三重蘆洲區議員參選人陳宛毓坦言，自己以前也曾是個「虎媽」，後來發現打罵只會讓親子關係越來越疏離。陳宛毓指出，2006 年「校園零體罰」立法後，學校體罰率從89%降到16%，家庭體罰20年來卻幾乎沒有下降。

陳宛毓認為，台灣應該推動民法第1085條關於「家長懲戒權」的修法，將其改為正向教養。同時，政府也應提供更多親子陪伴的政策支持，讓家長在育兒過程更省心。台灣基進台北市內湖南港區議員參選人吳欣岱指出，校園體罰雖大幅下降，但體罰沒有消失，而是轉移到家庭、補習班、課後機構。在25歲以下世代，補教體系的體罰比例甚至已超過學校，且有三成以上的孩子是在不只一個場域被體罰。

台灣綠黨新北市新莊區議員參選人甘崇緯則聚焦態度分析。雙寶爸的他深知雙薪家庭「理智線斷裂」的煎熬，但調查顯示僅 20% 人堅持完全不打，多數人留下的「極端例外」正是體罰與兒虐間最危險的紅線。

甘崇緯強調，曾被體罰者支持體罰比例（38%）遠高於未被打者（21%），證明「自己被打的人，更傾向認為打有道理。爸媽怎麼對我們，我們長大就傾向怎麼對自己的小孩，這個迴圈不會自己結束。」政府應負起公共責任，推廣「自然後果法」或「先處理心情」等正向教養方式，並在新莊落實社區親職工作坊與喘息服務，讓家長在斷線前有處可去，讓社會真正成為教養的後盾。