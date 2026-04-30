亂開Line「螢幕分享」恐遭截取帳戶　警破QR Code側錄盜刷集團

▲▼ 嘉警偵破新型 QR Code 盜刷案，揭秘派對模式、「螢幕分享」網購騙局 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

網購詐騙手法再進化！嘉義縣警察局刑事警察大隊近日成功偵破一起利用 Line「派對模式」分享螢幕實施盜刷的新型詐騙案。詐騙集團以贈送結緣品或販售演唱會門票為餌，誘導被害人開啟螢幕分享，進而側錄帳戶資訊與 QR Code 進行非法轉帳。



警方調查發現，嫌犯透過社群平台聯繫被害人，謊稱須完成「實名制認證」才能交易，要求加入假客服並開啟 Line 分享螢幕。被害人在不知情下操作網路銀行及無卡提款，導致 QR Code 遭歹徒即時側錄。案經嘉義地檢署指揮偵辦，警方於臺中市查獲李姓主嫌，當場查扣手機及不法所得，全案依加重詐欺、洗錢防制法移送並建請羈押。



嘉義縣警局今（30）日召開記者會，發布 115 年第一季詐欺情勢分析。統計顯示，今年 1 至 3 月共查獲詐欺集團 44 團、187 人，攔阻金額達 2,137 萬餘元。分析發現，「網路購物詐騙」案類占比高達 51.78%，位居首位；而「投資詐騙」雖件數非最高，但財損金額仍占總額 80.51%，顯示高額投資陷阱依然嚴峻。



嘉義縣警察局提醒，官方客服絕對不會要求民眾開啟「遠端螢幕分享」或引導操作網銀。請務必遵守「不分享螢幕、不點不明連結、不提供 QR Code」三不原則，遇可疑狀況請即撥打 165 反詐騙專線。