營長播「八佰」被記申誡　徐斯儉：降格八百壯士史實國民黨能接受？

▲國防部副部長徐斯儉出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

陸軍第六軍團153旅今年1月遭投訴在部隊播放中華人民共和國統戰電影「八佰」，國防部長顧立雄日前表示，已針對該名營長記申誡處分。國防部副部長徐斯儉今（30日）出席行政院會後記者會說，「八佰」企圖扭曲中華民國政府領導抗戰，以及國軍官兵浴血奮戰的事實，將八百壯士史實降格與中共所謂八路軍並列為抗戰勝利英雄，「我不知道國民黨能不能接受？」

針對陸軍營長播放中國電影「八佰」被處兩次申誡，國防部副部長徐斯儉說，這個影片是北京當局的歷史敘述，強調抗戰是在中國共產黨倡導建立抗日民族統一戰線下的一個論述，「明顯打在字幕裡面，背後是有統戰論述的，非常明白」。

徐斯儉說，「八佰」一片企圖淡化、扭曲中華民國政府領導抗戰，以及國軍官兵浴血奮戰的事實，將八百壯士史實降格與中共所謂八路軍並列為抗戰勝利英雄，「我不知道國民黨能不能接受？」

徐斯儉指出，「八佰」是陸製電影，根據現在文化部「大陸地區出版品電影片錄影節目廣播電視節目進入台灣地區或在台灣地區發行銷售製作播映展覽觀摩許可辦法」規定，陸製影片如果要在台灣公開映演，必須先向文化部申請許可，這位營長並沒有申請。第二，國軍內部莒光日教學實施計劃也有說，旅級以下如果要播映任何節目，要經過旅級政戰的同意，他也沒有，所以違反兩個規定，非常明確。

另外，記者也問到，未來在歷史敘述上，政府如何避免中國混淆歷史，以黃埔精神為工具甚至宣導國軍共軍都是中國軍，政府如何因應？徐斯儉說，國軍是保衛中華民國、共軍保護中華人民共和國，中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，這很清楚，「這有什麼好講的？誰跟他同屬一個？沒有，我們是中華民國、他們是中華人民共和國，這再清楚不過」。