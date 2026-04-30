資深警「暗崁」扣押財神爺公仔！被抓包還偷換...貪污罪起訴停職

▲大甲分局一名曾姓巡佐偷拿扣押的財神爺公仔，貪污罪起訴。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市大甲警分局日南所一名曾姓巡佐臨檢違規娃娃機台，結果把扣押物的一尊財神爺公仔「暗崁」，同事清點後發現此事向長官通報，所長要求曾將公仔放回，結果曾又拿錯誤包裝、另一款放回，最終遭送辦起訴，近日以貪污罪嫌起訴，已遭停職。

檢警調查，2024年12月19日，大甲警分局因為接獲檢舉，稱一間「歡樂娃娃屋」擺設之選物販賣機有違反電子遊戲場業管理條例、涉及賭博，由日南派出所黃姓所長指派曾姓巡佐與甘姓員警前往臨檢，當場查扣5台機台以及10只公仔，由警方帶回放置於公務機車車棚內。

孰料，曾姓巡佐將其中一個價值600塊的財神爺公仔拿走，將外盒棄置於置物堆上，將公仔放入抽屜內侵佔。甘姓員警因為要清點扣押物，發現公仔短少，進而向黃姓所長請求調閱監視器，發現竟然是曾姓巡佐取走。

黃姓所長得知後，先要求曾姓巡佐放回原位，但外盒已經遭回收業者收走，曾姓巡佐先拿取錯誤方盒放回，又跑去買了一個盒裝財神爺置換，將扣案的公仔帶回，所長得知後，決定通報督察組。

曾姓巡佐一度辯稱，是要通知店家領回，該公仔也不應該是扣押物，不知道被寫入扣押清單內，後來有自行將財神爺拿給督察組偵查佐，並且坦承犯行。

檢方認為，曾男擔任警職多年，對於刑事案件扣押物品之流程熟稔，明知公仔已經移置所內，並記載於目錄表內，應該要待檢察官命令後才能發還，且需要以原物發還，還自行丟棄外盒，辯解不實在。

檢方認定，曾涉犯貪污治罪條例之侵占職務上持有之非公用私有財物罪嫌起訴，考量已經坦承犯行，繳交全部犯罪所得，並且情節尚屬輕微，財物在5萬元以下，請法院依法減刑。