40歲女OMI墜情網變惡夢！拒提供銀行帳戶...遭真命天子血腥恐嚇





▲內埔警方幫蘇姓女子解套。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔鄉一名40歲蘇姓女子透過交友軟體結識一名男子，起初互動熱絡並以情侶相稱，未料對方隨後要求提供身分與帳戶資料，遭拒後竟轉為恐嚇威脅，甚至傳送血腥影像施壓。女子驚覺有異求助內埔警方，員警研判為典型假交友詐騙手法，立即協助封鎖帳號並宣導防詐觀念，成功阻止進一步受害。

內埔警分局內埔所所長陳建維、警員郭嘉玲，日前傍晚6點多巡邏時，巡經內埔鄉文化路與中興路口，遇一女子向警車揮手示意，經員警下車查詢，原來她遇到恐嚇了。

經員警查知，這位40歲的蘇姓女子表示，她在交友軟體OMI認識一位男子，雙方以LINE聯絡，一開始相談甚歡，濃情蜜意，之後便以男女朋友互稱，等她沉溺在美好的愛情後，對方就開始要求提供身分證、帳戶等個資，她驚覺有異，不予理會並開始疏遠對方，但竟然接到恐嚇訊息，比如刑求或斷頭等血腥影像，並揚言要找黑幫處理。

警方告知蘇女這是常見的假交友詐騙手法，一開始都是甜言蜜語，緊接著就是恐嚇被害人交付款項、帳戶或個資。警方先幫蘇女封鎖對方帳號，並請她不要再與對方聯絡，另介紹各類型詐騙手法，蘇女對於警方熱心幫忙，深表感激。

內埔警分局長江世宏表示，網路交友潛藏巨大風險，在聊天過程中，請提高警覺，不要洩漏個資、拍攝私密照或進行視訊裸聊等，避免有心人士截圖或錄影後，再用來威脅被害人，並勒索金錢。民眾若遇任何疑問或困難，請立即撥打110、165或直接到鄰近派出所找警察報案。