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恐怖傷勢曝！6月嬰哭鬧竟被抓頭猛撞慘死　惡保母更審重判9年

▲▼生小孩,育兒,寶寶,嬰兒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲保母竟對6月大男嬰撞擊頭部，導致男嬰顱內出血死亡。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市覃姓保母2018年起受託照顧男嬰，但照顧3個多月後，保母疑似不堪當時6月大的男嬰哭鬧，結果情緒失控，讓男嬰的額頭遭到重擊，導致男嬰顱內出血，住院多日後死亡。覃女遭起訴後，一審重判有期徒刑9年，但二審改輕判3年半，案經撤銷發回，高等法院30日的更一審又改重判9年。可上訴。

判決指出，覃女自2018年3月起，受託照顧當時3個多月大的李姓男嬰，當時覃女還另外接受另一名兒童的托育。而案發於當年6月25日中午12點多，覃女疑似不堪男嬰哭鬧，竟挪動男嬰身體，讓他左額頭遭受強力撞擊。覃女到了下午三點半，察覺男嬰有異，通知家屬前來將男嬰帶走，送往醫院治療。

男嬰因遭頭部重擊，出現對撞性硬腦膜下出血、腦幹瀰漫性軸突損傷、大腦及小腦有對撞性挫傷出血、雙側視網膜出血之傷害，緊急住院治療，住院10日後就因腦髓腫脹瀰漫性壞死，出現腦死的狀況；家屬忍痛再治療10日後拔管。

家屬不滿提告，檢方偵辦後，依照「成年人對兒童犯傷害致人於死罪」，提起公訴。一審法院審理後，採信檢方論點，認為男嬰還小，不會爬行，不至於因自己爬行而摔倒、撞頭，應該為受外力重擊所致，因此認定覃女有罪，重判有期徒刑9年。

案經上訴第二審，二審改認定覃女犯過失傷害罪，輕判有期徒刑3年6月。不過案件經最高法院審理後，撤銷發回高等法院更審，高院更一審法院又改認定為覃女故意對兒童犯傷害致死罪，考量原審判決量刑並無違誤，更一審駁回上訴，維持9年的重刑。

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