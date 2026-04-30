開砲季麟連！趙少康質疑：被誰直指使？　喊話黨中央拔副主席

▲趙少康。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨副主席季麟連29日在中常會揚言要開除立法院長韓國瑜黨籍，引發外界熱議。對此，戰鬥藍發起人趙少康今（30日）受訪時轟季麟連，挾黃復興自重，隨意汙衊立法院長，而且講話內容不是臨時起意，是有規劃的，誰指使他的？黨中央應解除副主席職務，重則應開除黨籍。

趙少康今天受訪提到，季麟連該道歉，光道歉還不足，據他了解，過往國民黨中常會等到主席講完話，記者就撤了，昨天是季麟連要求記者留下，「表示這講話不是臨時起意，是有規劃的，誰叫他這樣做？背後有沒有影武者叫他做？」

趙少康指出，季麟連居然指責立法院長，韓國瑜是現在國民黨目前政治職務最高的立法院長，說他賣黨求榮，還建議黃復興開除他黨籍。韓國瑜是不分區立委，沒有黨籍就沒有立委身分，立法院長也做不了，「你在講些什麼，一個副主席有這麼大嗎？副主席是民選出來的嗎？」

趙少康再質疑，季麟連叫記者留下聽這一點都不通的長篇大論，誰指使他的？如果有人指使他，指使的人要出來說清楚，如果沒有人指使，是季自己出來亂講，重則應該開除季的黨籍，輕則解除副主席職位，這是最起碼要求。不能沒有真憑實據就這樣隨便指控、汙衊一個立法院長。

趙少康也說，鄭麗文跟韓國瑜道不道歉不重要，把季麟連職位拔掉比較重要，「要用行動，不是嘴巴道個歉」，季麟連是鄭麗文提拔來當副主席的，他不但完全不能促進黨的團結，反而造成黨的分裂，還能當副主席嗎？