一手抱嬰一手求救！北市媽手機遺失急壞　士林警狂追公車暖翻

▲北市媽抱嬰衝派出所求助 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名邱姓媽媽日前晚間抱著年幼嬰兒，神情慌張地衝進派出所求助，原來她搭公車返家後才發現手機遺落車上，因手機內存有重要聯絡資訊，加上懷中嬰兒需要照顧，一時之間不知如何是好。所幸士林員警即時伸出援手，最終成功協助找回手機。

日前，翠山派出所的警員陳宣廷，當時正在執行家戶訪查勤務，見婦人神情焦急，立刻上前關心並安撫情緒，耐心了解情況。邱婦表示，她搭乘255號公車返家，在派出所附近站牌下車後，回到住處才驚覺手機未帶下車，疑似遺落在車上。

員警掌握狀況後，隨即駕駛巡邏車沿公車行駛路線尋找，在夜間山區道路中一路追尋，最後於中社路一帶找到該班公車。陳員立即上車與司機合作搜尋，但並未發現手機。

面對搜尋未果，員警並未放棄，改以撥打手機方式嘗試聯繫，研判可能已被其他乘客拾獲。果然順利聯絡上拾得人，並協調對方將手機歸還，成功替婦人解決燃眉之急。

警方表示，第一線員警除維護治安與交通外，也常在民眾最無助時提供即時協助。此次事件中，員警以同理心傾聽並迅速採取行動，讓民眾在困境中感受到實際的幫助與安心。警方也提醒，搭乘大眾運輸工具時務必留意隨身物品，以免因遺失造成不便。