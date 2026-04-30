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Google翻譯登台20年！AI出國神助攻　台灣人最愛搜「謝謝」

▲▼Google翻譯登台20年！台灣人最愛搜「謝謝」。（圖／記者吳立言製）

▲Google 翻譯目前已導入 Gemini。（圖／記者吳立言製）

記者吳立言／綜合報導

Google 翻譯在台服務滿 20 週年，官方同步公布最新數據與功能更新。統計顯示，「Thank you（謝謝）」長期為最常被翻譯的內容，反映使用者需求仍以日常溝通與基本禮貌為主；同時，AI 技術升級也讓翻譯從工具走向更智慧的語言助理。

Google 翻譯目前已導入 Gemini 模型，強化語境理解、語氣判讀與即時翻譯能力，並持續拓展語言學習相關應用。

▲▼ 。（圖／記者吳立言攝）

熱門翻譯內容揭曉　日常用語占大宗

Google 公布近期最常被翻譯的內容，包含「How are you?（你好嗎）」、「Thank you（謝謝）」、「Please（請）」、「I love you（我愛你）」與「Hello（你好）」。其中，「謝謝」持續排名第一，顯示跨語需求多集中在日常互動與情感表達。

▲▼ 。（圖／記者吳立言攝）

語言使用趨勢曝光　英語與東南亞語言最常用

在語言組合方面，台灣用戶仍以英文與繁體中文互譯為主，同時也大量使用繁體中文與越南文、印尼文之間的翻譯。日文與繁體中文的需求亦維持高水準，而簡體中文與英文的轉換也持續出現在主要使用場景中，反映台灣與國際及東南亞地區的交流密切。

AI 功能再升級　新增發音練習強化口說

此次更新中，Google 翻譯加入 AI 發音練習功能，使用者可透過語音互動練習外語，並即時獲得回饋，協助調整發音與語調。官方指出，已有相當比例用戶將翻譯 App 用於語言學習，此次升級進一步提升實用性。

此外，在 Gemini 模型支援下，翻譯系統也能理解俚語與語境差異，使即時對話更貼近自然語言。

翻譯量破紀錄　每月處理逾 1 兆字

目前 Google 翻譯支援近 250 種語言，涵蓋全球約 95% 人口。官方數據顯示，每月透過相關服務完成的翻譯量已超過 1 兆字，顯示其在日常生活與跨國溝通中的基礎地位。

從最常翻譯的「謝謝」到語言使用趨勢可見，翻譯需求仍以日常交流為主。隨著 AI 技術持續升級，Google 翻譯在台 20 年的發展，也展現數位工具如何逐步降低語言隔閡，強化跨文化連結。

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