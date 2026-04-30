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比開車好賺！白牌車司機替詐團跑腿　租學生套房設「貓池」被收押

▲▼新北地檢署指揮新北市調查處，破獲機場接駁車司機替詐團跑腿，租學生套房安裝「貓池」設立機房。（圖／記者黃哲民攝）

▲新北地檢署指揮新北市調查處，破獲機場接駁車司機替詐團跑腿，租學生套房安裝「貓池」設立機房。（圖／調查局新北市調查處提供）

記者黃哲民／台北報導

新北地檢署指揮調查局新北市調查處，查獲機場接駁車司機「阿維」替詐團跑腿，故意承租大學周邊便宜學生宿舍，利用沒人管理、學生通常使用眾多電腦設備特性，掩護架設境外撥打詐騙電話所需的「貓池」設備，專案小組出動M化車定位，破獲3處機房、查扣11台「貓池」，訊後聲押陳男獲准，擴大偵辦中。

新北市調處去年（2025年）接獲線報，境外詐團化整為零，透過包裹進口「貓池」，僱用陳姓兄弟代收隨即轉寄，並捏造收件人姓名，最後由阿維收貨，在桃園、新北等地承租大學校外學生套房宿舍，架設「貓池」與安裝SIM卡，供境外詐團打電話行騙。

▲▼新北地檢署指揮新北市調查處，破獲機場接駁車司機替詐團跑腿，租學生套房安裝「貓池」設立機房。（圖／記者黃哲民攝）

▲新北地檢署指揮新北市調查處，破獲機場接駁車司機替詐團跑腿，租學生套房安裝「貓池」設立機房。（圖／調查局新北市調查處提供）

經報請新北地檢署檢察官秦嘉瑋指揮偵辦，鎖定開白牌車從事機場接駁的阿維蒐證，發現他專挑便宜、出入複雜沒人管理、單層分隔10多間套房的學生宿舍，此類宿舍房內常裝設多部電腦、網路設備全時運轉，可掩飾「貓池」耗電與運轉聲響，且訊號繁雜，干擾辦案人員定位。

檢調動用M化車終於確認「貓池」藏身哪間套房，本月（4月）7日搜索約談，查獲3處機房、扣得11台「貓池」，並拘提陳姓兄弟與阿維到案，查出3人都是境外詐團上網招募的跑腿工，彼此不認識，均使用Telegram之類易抹除對話紀錄的通訊軟體跟上游聯繫。

▲▼新北地檢署指揮新北市調查處，破獲機場接駁車司機替詐團跑腿，租學生套房安裝「貓池」設立機房。（圖／記者黃哲民攝）

▲新北地檢署指揮新北市調查處，破獲機場接駁車司機替詐團跑腿，租學生套房安裝「貓池」設立機房，查扣SIM卡等物。（圖／調查局新北市調查處提供）

詐團透過「貓池」從境外撥打行騙電話，假冒中華電信、警察局、戶政機關或郵局人員，佯稱銀行帳戶遭人辦理貸款、身分證件遭人取得並辦理門號及盜打或申請戶籍登記，或電信費未繳積欠高額款項，騙被害人配合辦理匯款到指定帳戶銷帳。

若受害人是居家長者，詐團還會威逼交出現金或金融卡監管，且詐團依照冒充公務員的行騙人設，集中平日上午9點到下午3點撒網，所以阿維將「貓池」設定自動關閉電源「下班」，並定時收取詐團寄來新的SIM卡，替換被報案停話的門號。

▲▼新北地檢署指揮新北市調查處，破獲機場接駁車司機替詐團跑腿，租學生套房安裝「貓池」設立機房。（圖／記者黃哲民攝）

▲新北地檢署指揮新北市調查處，破獲機場接駁車司機替詐團跑腿，租學生套房安裝「貓池」設立機房。（圖／調查局新北市調查處提供）

阿維供稱每月可收取詐團支付7、8萬元酬勞，比他開接駁車好賺，他知道有犯法之虞，檢方訊後認為阿維涉案程度頗深，向新北地院聲押獲准，陳姓兄弟只是代收代轉「貓池」的人頭，訊後交保，全案繼續擴大偵辦。

專案小組另發現，詐團分層製造下游人員斷點，還串通賣帳戶民眾製造不實對話紀錄，營造賣帳戶民眾也是受害人假象，更透過ATM無摺存款支付酬勞，連存款人也是跑腿的，幾無紀錄可追查，已成偵辦詐團金流常見漏洞。

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