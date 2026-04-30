獨／中興大學遭恐嚇引爆炸彈　要求禁播《國有器官》紀錄片

▲中興大學日前教職員團體舉辦紀錄片國有器官的放映及座談會，卻在活動前接獲炸彈恐嚇信件。（圖／主辦單位提供）



記者游瓊華／台中報導

國立中興大學日前教職員社團舉辦電影《國有器官》放映及座談會，但傳出在活動開始之前，校方接到恐嚇信件，要求禁播影片，否則將放置爆裂物。對此，校方證實有此事，當時已報警並且發信全校提醒注意可疑人士、加強校園維安，最終活動也順利結束。

該場活動係由中興大學教職員社團舉辦，會中邀請教授明居正、法醫高大成、醫師王舒眉、市議員黃守達、雄獅影視總經理管建忠出席，活動也吸引許多民眾入場觀看。

▲會中也邀請多位專家學者與會，現場也湧入大批民眾觀影。（圖／主辦單位提供）



實際上，不僅中興大學，先前台南成功大學也曾經接獲類似恐嚇信件。中興大學指出，學校是在春假期間接獲恐嚇信件，要求停辦4月25日「國有器官」影片放映會，4月8日校方即刻啟動校安機制，並通報轄區第三分局正義派出所與教育部校安中心，並由駐警隊及校安中心進行大範圍校區清查，駐警隊也持續加強校區檢視與巡邏。

台中市警方局第三分局表示，接獲學校報案，有收到email恐嚇要求播放特定影片活動，否則就引爆炸彈，進一步調查係來自境外IP，當天也派同仁前往維護活動順利舉辦，並無發生異狀，活動也順利結束。