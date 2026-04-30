立夏門神生！　命理專家點4大禁忌：坐門檻恐前途黑暗

▲5月5日即將迎來夏季的第一個節氣「立夏」，命理專家小孟老師提醒注意4大禁忌，以免影響運勢。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／鏡週刊

5月5日即將迎來夏季的第一個節氣「立夏」，這代表告別春季，夏季即將開始與到來。命理專家小孟老師提醒，天氣漸漸炎熱，飲食應以清淡為主；此外，民間相傳立夏也是門神的生日，更有「不可坐門檻」等4大禁忌，以免擋住門神出入導致前途受阻。

立夏習俗 吃蛋解「疰夏」

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立夏象徵農作物進入旺盛生長期。隨著天氣轉熱，小孩容易出現食慾減退的現象，俗稱「疰夏」。民間流傳，這女媧娘娘曾教導百姓食用煮熟的雞鴨鵝蛋，便能緩解「疰夏」，這便是吃「立夏蛋」的由來，更有「立夏吃了蛋，熱天不疰夏」的說法。

此外，立夏飲食不宜過飽，應多攝取涼性或溫性水果與退火食材，如蘋果、檸檬、櫻桃、葡萄，以及 苦瓜、小黃瓜、綠豆湯或青草茶。

立夏4大禁忌 別在正門口穿鞋、忌大補

除了飲食，立夏當天在生活上也有四大禁忌需特別注意：

1. 不可坐門檻：民間相傳立夏是門神生日，坐在門檻會擋住門神出入，據說容易導致前途暗黑。

2. 不在正門口穿鞋：在正門口穿鞋容易惹怒門神，建議移至門口旁穿鞋避開門神比較好。

3. 忌吃過補食材： 立夏吃太補容易導致上火，喉嚨乾癢、胸悶及氣血循環變差，因此立夏飲食應以退火為主。

4. 忌躁動與衝動： 氣候炎熱易心浮氣躁，小孟老師提醒說話不宜太直以免與人結怨，也應避免衝動投資，防止失利。

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。



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