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女酒瓶爆頭店員！法官拒押要她「找檢察官報到」　雄檢三度抗告

▲▼高雄地檢署 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄地檢署 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名李姓女子涉嫌酒後痛毆超商女店員，還涉嫌毀損罪，檢方聲請羈押卻屢遭打回，承審的陳姓女法官不僅三度放人，還祭出「責付檢察官」的奇招，要求李女每週固定到檢察官辦公室報到，讓雄檢氣炸，直呼制度遭扭曲，決定第3度提起抗告。

案件源於今年2月，李女酒後在超商內情緒失控，涉嫌動手毆打女店員，高雄地檢署偵結起訴後，認為她有再犯之虞，移審法院時建請續押。

不料陳姓法官接手後不同意羈押，直接放人，張姓女檢察官不服提起抗告成功，但案件發回後，法官再次放人，檢方第二度抗告又成功，但法官重新裁定時依然決定不收押，甚至做出驚人裁定，要求李女每週三下午2時30分，親自到檢察官辦公室報到。

這項裁定一出，立刻在司法圈引發熱議，雄檢內部更是群情激憤，有檢察官直言，公訴檢察官依法抗告，竟反被法院要求「親自盯人」，形同把監督責任轉嫁個人，根本荒謬至極。也有律師質疑，地檢署辦公室設有門禁，一般民眾不得隨意進出，若法警阻擋被告，法院要如何強制執行？萬一發生衝突甚至攻擊事件，責任歸屬更難釐清。

不過，也有不同聲音指出，李女涉犯的傷害及毀損罪屬輕罪，且偵查期間曾遭羈押，若法院再續押，恐出現羈押期間超過未來可能刑度的情形，衍生國賠問題，法官不押人亦非全無考量。

面對爭議，高雄地檢署力挺承辦檢察官，決定第三度提起抗告，雄檢強調，李女行為顯示具高度不穩定性，存在公共安全風險，法院以「責付」方式取代羈押替代手段，卻未充分評估法律依據、執行可行性及風險控管，恐讓被害人與社會再次暴露於危險之中。

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