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家暴惡男無視保護令！揮拳痛毆女友　「剃光頭」性侵70分鐘

▲▼家暴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲阿治涉嫌違反保護令，痛毆小彤，並將其剃光頭、性侵得逞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者莊智勝／台北報導

男子阿治(化名)無視保護令，113年4月間騎車將女友小彤(化名)載回住處，不但徒手拉小彤撞牆，還揮拳打傷其左眼，隨後更持電動剃髮器將小彤過肩的長髮全都剃光，並將其全身衣物強行扯下脫光，性侵凌辱長達70分鐘。台北地院法官審理後，認為阿治犯行明確，依傷害罪判其有期徒刑6月、強制性交罪處有期徒刑3年8月。可上訴。

判決書指出，阿治與小彤曾為男女朋友，並在新北市某處房屋中同居，但因阿治酒品惡劣，曾在酒後強拉小彤頭部撞地板、並徒手攻擊，小彤因此通報家暴並申請保護令。詎料在保護令期間，阿治竟於113年4月4日騎車將小彤載回住處，並於5日深夜11時許邊喝米酒邊以言語辱罵小彤，質問其「為什麼要跑掉」、「是不是去外面討客兄」、「我家供你吃跟住還住不下去？」

隨後阿治突然暴怒，徒手狂毆小彤的頭部、身體，還不斷碎念「叫救命也沒用，沒人會來救你」、「我要把你打死」等語，其中一拳還打中小彤左眼，鮮血當場從眼睛流下，但阿治見狀後不但未幫忙叫救護車，仍不停手持續毆打，還持電動理髮器將小彤過肩的長髮通通剃光，為防止小彤脫逃，阿治還將她衣服全扯下脫光，並將她帶到2樓房間軟禁。

小彤在法庭上憶述，當時嚇得要命，什麼都不敢講，只能聽話乖乖上2樓，當下非常後悔沒有聽從社工建議結束這段危險關係，「上了2樓後，阿治就開始親吻我、還抱著我，當時我眼睛還在流血，後阿治離開半小時後又回來，我很害怕他求歡，向他表示眼睛很痛、在流血，但阿治不管就是要……。」

小彤表示，阿治以壓頭方式強迫口交得逞，時間長達約30分鐘，後又性侵長達40分鐘得逞，完事後直接躺在一旁入睡，小彤在確認阿治睡著後，才偷偷開門跑出求救，並驗傷提告傷害、性侵。

對此，阿治起初還裝傻，辯稱沒有與小彤見面、發生性行為，「我不知道她體內怎麼會有我的DNA」。但法官審酌，小彤指證歷歷、且本案事證明確，有監視器畫面及醫院報告佐證阿治獸行，因此依傷害罪判其有期徒刑6月，得易科罰金；強制性交罪處有期徒刑3年8月。全案可上訴。

●拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

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