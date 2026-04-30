花蓮議會財產申報　張峻身家曝、1斜槓議員投資葬儀社、餐飲鋪

▲花蓮縣議會議長張峻（右一）。（圖／翻攝自Facebook／張峻）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（30日）公布廉政公報，包含花蓮縣議會財產申報，無黨籍議長張峻名下27筆土地，債務2292萬用於購置不動產；國民黨議會黨團總召吳建志債務2490萬元用於購置不動產和事業用長期周轉；特別的是，無黨籍議員哈尼‧噶照還有投資禮儀社、餐飲鋪30萬元。

無黨籍花蓮縣議長張峻名下27筆土地、3筆建物，皆位於花蓮，1輛TOYOTA、1輛350萬元的BMW，存款317萬7173元，10筆保險，債務2292萬1823元用於購置不動產。

國民黨籍副議長徐雪玉名下12筆土地、2筆建物，皆位於花蓮，1輛253萬的保時捷，存款766萬5553元，10筆保險。

藍委傅崐萁心腹、國民黨議會黨團總召吳建志名下3筆土地、1筆建物皆位於花蓮，1輛賓士，存款104萬2978元、4筆保險，債務2490萬元用於購置不動產和事業用長期周轉。

無黨籍議員哈尼‧噶照名下3筆土地、3筆建物，位於花蓮、新北，1輛18萬元中華汽車，存款239萬4926元，16筆保險，哈尼‧噶照還有投資禮儀社、餐飲鋪30萬元，另有債務2636萬7042元用於周轉、購置不動產。