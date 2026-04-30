盜接高鐵無線電是高手！男大生竊聽...誤觸「緊急按鈕」害停駛

▲男大生領有無線電執照，但卻私下掃描高鐵公司無線電訊號竊聽，又害列車緊急停駛。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

高鐵在2026年清明連假發生列車雙向緊急停駛事件，鐵路警方追出，原來是一名就讀中部的男大生，在玩無線電時掃描到台中高鐵烏日站的訊號，藉此將訊號代碼燒進無線電裡竊聽，但是卻在過程中誤觸緊急按鈕，導致清明節當天高鐵列車停駛48分鐘，最後起獲作案用的無線電器材等證物，並將人帶回鐵路警察局偵訊。

警方調查，23歲的林姓男子，就讀於台中私立大學三年級，平時喜歡把玩無線電，領有業餘無線電執照，從2023年開始就開始玩，但是卻在日前到高鐵烏日站掃描無線電訊號，意外獲得高鐵站的訊號，並且將其燒錄製無線電裡，藉以聽取高鐵人員內部工作訊息。

據悉，林姓男大生在清明節連續假期，在聽取高鐵無線電訊號時，卻意外案到緊急訊號鍵，導致高鐵雙向列車同步緊急停駛，也讓3班列車同步停駛並且延誤48分鐘，高鐵也針對此事提出告訴，並且由桃園地檢署指揮鐵路警察局刑事警察大隊進行偵辦。

警方鎖定林姓男子，並在28日前往位於台中的租屋處搜索，並搜出11台無線電，其中包括含有高鐵訊號燒碼的無線電機台，林姓男大生也坦承，當初意外掃描到高鐵訊號，原本只是想聽內部作業狀況，但沒想到卻意外按到緊急按鈕才導致停駛事件發生。

警方訊後依涉犯《鐵路法》第68條之3第1項之對於重要鐵路機構設施或設備之核心資通系統，無故利用電腦系統之漏洞而入侵其電腦或相關設備、無故以其他電磁方式干擾其相關設備，危害功能正常運作、刑法之以他法致生公共運輸往來危險及刑法之無故以其他電磁方式干擾其相關設備等罪喻知10萬元交保。