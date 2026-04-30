TPASS補助未撥地方快撐不住　陳世凱：5月可望協助

▲TPASS補助最快5月將可撥付。（示意圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

TPASS 2.0常客優惠回饋金持續延宕，已累計3個月的回饋入帳落空，影響通勤族26萬人次，積欠金額上看2703萬元，給予地方政府補助款也開天窗，由於地方先行墊付的財源告急，台南市甚至要舉債。交通部長陳世凱表示，預計5月將可協助，若5月還無法協助，地方政府可能會撐不住。

115年度中央政府總預算案在立法院卡關，衝擊通勤族領取TPASS 2.0 回饋金，在拖了超過200天後，4月21日交付委員會審查，預估6月可望三讀通過。由於立法院會3月6日早已表決通過38項新興計畫預算可先行動支，約718億元，其中包括TPASS執行計畫75.2億元，不過TPASS 2.0 回饋金仍累計3個月尚未支付給通勤族，給予地方政府補助款也沒著落，由地方政府先行代墊。

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立委徐富癸今日在立法院交通委員會質詢表示，現在已經4月底，今年過了三分之一，要開始審總預算，很多地方重大交通建設和觀光補助，影響非常巨大，尤其全台TPASS月票補助款還沒到位，台南市甚至要舉債支應，地方政府都「哀哀叫」。

交通部長陳世凱表示，目前希望5月就可以來協助地方政府，很多地方政府在反映，如果到了5月還沒有辦法協助，大家有可能會撐不住，所以交通部也正在趕流程，希望可以趕快在5月份能補助地方政府。

陳世凱說明，TPASS屬於新興計畫的部分，立法院已同意針對新興計畫700多億部分優先處理，這個部分正在走程序中，將盡速把程序走完，就可以來協助。