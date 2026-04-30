快訊／亂爆日春用「發霉爛木瓜」被抓包　前女員工涉2罪遭起訴

▲日春木瓜牛奶離職員工未經合理查證爆料加盟店使用發霉木瓜被起訴。（資料照／翻攝【爆料公社二社】）

記者劉昌松／台北報導

知名加盟飲品「日春木瓜牛奶」去年遭爆料，位於百貨公司、機場航廈台北新光三越A8加盟店使用發霉發爛的木瓜，有業者不滿商譽受損提告，檢警循線找到爆料者是曾在日春直營店工作的吳時樹，但吳女多次偵訊都無法提出自己指控的具體依據，台北地檢署30日以未經合理查證等理由，起訴吳女涉嫌加重誹謗和加重妨害信用等罪。

吳時樹從2024年9月到2024年2月10日受僱於日春餐飲公司，是日春木瓜牛奶直營店的員工，離職後的2月15日、16日，接連在臉書社團「爆料公社二社」貼出發黑木瓜照片，指控「日春木瓜牛奶的木瓜發霉發爛了，還是一樣要削給客人喝」，「台北信義區某8百貨，內湖某美百貨、台北轉運某站百貨，桃園機場某二航廈，林口某醫院，這幾家是我心裡非常非常黑的名單店」，「信義A8新光三越是較便宜木瓜最多的店」。

爆料曝光引發社會對食安的恐懼，網友痛罵日春木瓜牛奶，有加盟主出面喊冤表示將與總公司解約，台北市衛生局也啟動稽查，查到日春台北車站店有出風口不潔等缺失，限期業者改善，吳時樹則在2月17日發布「不自殺聲明」，稱有加盟主用提告方式要找到她的地址個資，又引來網友對她加油打氣。

事實上，新光三越A8加盟店的店長也確實提告，檢察官調查時，吳時樹只能提出對話紀錄顯示日春已故執行長李燿忠曾說：「我都用0元木瓜了」，「天母新三越夥伴群」群組也有「新光8館=6箱」，但不知道「0元木瓜」是什麼，也不代表加盟店登記進貨的是「0元木瓜」。

起訴指出，吳時樹接受多次訊問都無法提出A8店使用發霉發黑木瓜的證據，直接貼文指名A8店，不符言論自由應有事前合理查證的要求，且在網友提醒不是所有加盟者都如此不堪與噁爛後，又刻意點名A8店，混淆視聽，損害A8店加盟主的名譽及信用，因此依加重誹謗、加重妨害信用等罪嫌提起公訴。