台中釋4千職缺！月薪最高69K　封測、鋼鐵廠、餐飲集團都來了

▲台中市勞工局聯合徵才，封測及鋼鐵大廠、餐飲集團都來了。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市政府公布5月系列徵才活動，共計規劃20場徵才活動，邀集矽品精密、大銀微、豐興鋼鐵及王座餐飲等100家廠商共襄盛舉，提供逾4000個職缺，其中，《六角國際》子公司「王座餐飲」開出薪資上看6萬6000元之執行營運店長職缺，矽品也開出6萬9000元薪資職缺，歡迎市民朋友踴躍參加。

勞工局長林淑媛表示，5月系列徵才廣邀多元熱門產業參與，其中，專長積體電路封裝測試大廠「矽品精密」提供薪資最高6萬9000元之製程工程師職缺；傳動控制與系統科技之研發與製造商「大銀微」開出起薪5萬6500元之國外業務人員職缺；《六角國際》子公司「王座餐飲」開出薪資上看6萬6000元之執行營運店長職缺；鋼筋事業「豐興鋼鐵」則提供最高6萬5000元之電機工程師、冶金工程師及煉鋼機維工程師職缺。

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▲台中五月份就業博覽會。（圖／台中市政府提供）



中市就業服務處補充，適逢母親節，5月8日上午9時30分在厚里社區活動中心辦理后里區聯合徵才，邀請台灣美光、豐興鋼鐵、麗寶樂園等9家指標性廠商，合計釋出350個職缺，另5月23日上午10時在梧棲國民中學辦理海線地區聯合徵才，邀請新萊應材、華元食品、台灣善美的、永豐餘、萊爾富及安馨居家等32家廠商，合計釋出1075個職缺，當日至「婦女就業服務專區」諮詢之婦女朋友，可獲得神秘小禮物1份。

另外5月30日及31日上午10時30分則於中友百貨公司B、C棟13F辦理就業博覽會，邀請台灣美光、聯亞科技、矽品、無印良品、麥當勞、饗賓餐旅集團、老井燒肉等60家廠商，合計釋出超過3000個彈性多元就業機會，歡迎把握機會，踴躍參加。