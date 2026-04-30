AI無人機上陣！台南消防局秀智慧搜救黑科技　熱顯像＋AI辨識鎖定目標

▲台南市消防局於AI IMPACT展出無人機AI智慧搜救系統，展現科技救災新戰力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國家科學及技術委員會於4月28日至29日，在資安暨智慧科技研發大樓舉辦「第一屆AI IMPACT：智慧城市與大南方成果展示」，台南市政府消防局以「無人機AI智慧搜救」為主題參展，展示結合高階AI辨識與熱顯像技術的無人機系統，展現智慧救災新里程。

面對山區、水域等複雜地形，傳統搜救常受限於視線與人力，台南市消防局此次強化空中救援量能，推出核心技術「客製化遙控器邊緣端AI辨識系統」，可依不同任務需求建立專屬辨識模型，例如針對水域溺者搜尋進行訓練，能有效排除水面反光、漂流物等干擾，大幅提升目標辨識準確度與尋獲率。

市長黃偉哲表示，本次展覽聚焦「民眾有感」的創新應用，將AI科技導入救災領域，是智慧城市政策具體落實的重要展現，不僅提升公共安全，也讓市民更有感政府科技治理能力。



消防局長楊宗林指出，透過無人機搭載熱顯像設備並結合邊緣運算AI技術，不僅能快速掃描大範圍區域、縮短搜索時間，更能降低救災人員進入高風險環境的必要性，讓救援行動更安全、更有效率。

消防局強調，未來將持續精進AI與無人機整合應用，強化第一線搜救能量，讓科技成為守護市民生命安全的重要後盾，打造更安全、更智慧的城市環境。