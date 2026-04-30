　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

AI無人機上陣！台南消防局秀智慧搜救黑科技　熱顯像＋AI辨識鎖定目標

▲台南市消防局於AI IMPACT展出無人機AI智慧搜救系統，展現科技救災新戰力。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局於AI IMPACT展出無人機AI智慧搜救系統，展現科技救災新戰力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國家科學及技術委員會於4月28日至29日，在資安暨智慧科技研發大樓舉辦「第一屆AI IMPACT：智慧城市與大南方成果展示」，台南市政府消防局以「無人機AI智慧搜救」為主題參展，展示結合高階AI辨識與熱顯像技術的無人機系統，展現智慧救災新里程。

▲台南市消防局於AI IMPACT展出無人機AI智慧搜救系統，展現科技救災新戰力。（記者林東良翻攝，下同）

面對山區、水域等複雜地形，傳統搜救常受限於視線與人力，台南市消防局此次強化空中救援量能，推出核心技術「客製化遙控器邊緣端AI辨識系統」，可依不同任務需求建立專屬辨識模型，例如針對水域溺者搜尋進行訓練，能有效排除水面反光、漂流物等干擾，大幅提升目標辨識準確度與尋獲率。

市長黃偉哲表示，本次展覽聚焦「民眾有感」的創新應用，將AI科技導入救災領域，是智慧城市政策具體落實的重要展現，不僅提升公共安全，也讓市民更有感政府科技治理能力。

▲台南市消防局於AI IMPACT展出無人機AI智慧搜救系統，展現科技救災新戰力。（記者林東良翻攝，下同）
消防局長楊宗林指出，透過無人機搭載熱顯像設備並結合邊緣運算AI技術，不僅能快速掃描大範圍區域、縮短搜索時間，更能降低救災人員進入高風險環境的必要性，讓救援行動更安全、更有效率。

▲台南市消防局於AI IMPACT展出無人機AI智慧搜救系統，展現科技救災新戰力。（記者林東良翻攝，下同）

消防局強調，未來將持續精進AI與無人機整合應用，強化第一線搜救能量，讓科技成為守護市民生命安全的重要後盾，打造更安全、更智慧的城市環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
485 1 7823 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台積電最後一單爆殺！1.8萬張大量
安理會上嗆日本！陸代表怒「別在台灣問題玩火」
快訊／林逸欣爸罹癌過世
台灣國產福特Focus　官網下架停產
快訊／柯文哲判囚17年　北檢壓線上訴
LOPIA「SOGO大巨蛋店」實景曝光！　網：看起來超大超好
快訊／女大生遭肉搜！　崑山科大最新聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

42年文化記憶再流動！台南文化中心推贈書行動　藝術畫冊免費帶回家

患者突發心室頻脈命危　南消五大救護隊精準電擊搶回一命

嘉藥USR深耕西港　胡麻料理＋精油芳療守護長者健康

醫療體系幕後英雄　埔榮向疾病分類師、病歷資訊管理師致敬

崑山科大徵才博覽會登場　56企業釋3000職缺搶人才

「好朋友來瞧橋」逾10萬人次擠爆淡水...淡江大橋健行寫歷史

AI無人機上陣！台南消防局秀智慧搜救黑科技　熱顯像＋AI辨識鎖定目標

嶄露投角音樂節勞動節首日登場　中興警分局公布交通管制措施

強震情境上線！大內區避難收容演練實戰　強化災時安置能力

神「騎」大台南！YouBike串聯13間天后宮　騎滿5次抽600元騎乘券

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

18歲女學生遭色狼尾隨！外婆、里長制止「遭打成重傷」

【佛瑞德遊記】確定沒搞錯！這次居然讓FRED來當中年級實習生！他撐得過去嗎?

女警遭輾斃…男友曝出門原因「回家幫姊顧小孩」！心碎喊：她很顧家

【Fred吃上癮】FRED的神之舌挑戰！韓式甘醬變身「韓式甘醬煙燻辣炒鷄爪」？

軍購版本混戰！　季麟連怒批韓國瑜「賣黨求榮」建請開除

42年文化記憶再流動！台南文化中心推贈書行動　藝術畫冊免費帶回家

患者突發心室頻脈命危　南消五大救護隊精準電擊搶回一命

嘉藥USR深耕西港　胡麻料理＋精油芳療守護長者健康

醫療體系幕後英雄　埔榮向疾病分類師、病歷資訊管理師致敬

崑山科大徵才博覽會登場　56企業釋3000職缺搶人才

「好朋友來瞧橋」逾10萬人次擠爆淡水...淡江大橋健行寫歷史

AI無人機上陣！台南消防局秀智慧搜救黑科技　熱顯像＋AI辨識鎖定目標

嶄露投角音樂節勞動節首日登場　中興警分局公布交通管制措施

強震情境上線！大內區避難收容演練實戰　強化災時安置能力

神「騎」大台南！YouBike串聯13間天后宮　騎滿5次抽600元騎乘券

台積電最後一單殺1.8萬張收最低2135　台股跌376點收最低38926

恐怖傷勢曝！6月嬰哭鬧竟被抓頭猛撞慘死　惡保母更審重判9年

30歲女婚前急瘦狂掉髮　醫示警「2瘦身方式」拖垮代謝

營長播「八佰」被記申誡　徐斯儉：降格八百壯士史實國民黨能接受？

一手抱嬰一手求救！北市媽手機遺失急壞　士林警狂追公車暖翻

安理會上嗆日本！陸駐聯代表怒「別在台灣問題玩火」　日本譴責中國

比開車好賺！白牌車司機替詐團跑腿　租學生套房設「貓池」被收押

川習會下月登場！北京點名台灣是焦點　施壓美方改口「反對台獨」

我國無人機今年出口有望翻倍　外銷金額拚2.5億美元

徐若熙首度挫折不孤單　軟銀隊友瘋學中文、辦聚餐暖心力挺

【心碎發聲】28歲女警遭追撞輾亡！　男友曝出門原因悲喊：她很顧家

地方熱門新聞

台馬3號海纜又斷了！數發部急啟微波備援

澎湖粉紅海提早噴發！珊瑚產卵染紅海岸線

中大與國家圖書館合作　將稀有舊籍數位化

台南龍崗國小爆教師集體控訴議員批校長霸凌要求教育局啟動調查

桃園捷運棕線動工跳票　市議員力促如期完成

佛總80週年盛會　19國僧眾齊聚台灣

10萬人次擠爆！淡江大橋健行寫歷史

桃園捷運綠線工程　攸關八德大轉型

「生成財3號」二拍降價　5/5公開競標

花蓮吉安桶裝瓦斯補助開跑　每戶最高646元

神「騎」大台南！YouBike串聯13間天后宮騎滿5次抽600元騎乘券

崑山科大徵才博覽會登場56企業釋3000職缺搶人才

台南市前經發局科員涉收賄判刑3年6月難再減刑

患者突發心室頻脈命危南消五大救護隊精準電擊搶回一命

更多熱門

相關新聞

神「騎」大台南！YouBike串聯13間天后宮騎滿5次抽600元騎乘券

神「騎」大台南！YouBike串聯13間天后宮騎滿5次抽600元騎乘券

迎接農曆三月「媽祖生」宗教盛事，台南市交通局攜手微笑單車股份有限公司，自5月1日起至5月31日推出「神『騎』大台南，YouBike有保庇｜媽祖巡禮挑戰」活動，串聯全市13間天后宮及周邊43處YouBike場站，邀請民眾以公共自行車展開低碳「Bike」拜之旅，騎滿5次就可獲得抽獎機會，有機會抽中600元YouBike騎乘券及廟宇限量文創好禮。

女警要陪外甥女上學途中遇死劫！孩子頻問：阿姨怎麼不見了

女警要陪外甥女上學途中遇死劫！孩子頻問：阿姨怎麼不見了

婚禮遭女大生撞碎變喪事　女警未來婆婆：冥婚還在討論

婚禮遭女大生撞碎變喪事　女警未來婆婆：冥婚還在討論

女警母悲曝「修復遺體要花4天」！婆婆崩潰：2個媽破碎的心

女警母悲曝「修復遺體要花4天」！婆婆崩潰：2個媽破碎的心

半夜盥洗聲太吵　台南廚師38刀「猛刺穿心」殺人被起訴

半夜盥洗聲太吵　台南廚師38刀「猛刺穿心」殺人被起訴

關鍵字：

AI無人機台南消防局智慧搜救黑科技

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿王判決書出爐　全文曝光

知名男星朴東彬驟逝！在餐廳斷氣被發現「留下一女兒」　享年56歲

肇事戴女照常上課　同學爆「完全沒有悔意」

鄭麗文8字挺韓國瑜！韓粉酸：妳跟傅一掛

獨／粿粿「這東西不見」　再告范姜

女警慘死！肇事女大生不道歉「大陸人出手了」

粿王判決書無「情色對話」原因曝　法官1原因堅持公開

女大生撞女警！崑山科大喊話：停止侵害個資、言語暴力

女大生撞女警遭炎上　社群全關閉

女警親友慟求行車紀錄器　怒曝女大生嘻哈吃火鍋

女警母悲曝「修復遺體要花4天」！婆婆崩潰：2個媽破碎的心

GD、泰妍真的來了！5／30登高雄世運　

鄉民點名「F級女神」參戰SWAG！　本人回應了

王俐人早就簽字離婚「爆保密條款」！

女警挨撞視角曝光！女大生0煞車猛撞　她騰空難平衡遭輾斃

更多

最夯影音

更多
7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面