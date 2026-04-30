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軍購條例下周4度協商　卓榮泰籲朝野：以確保國安、守護國民為第一目標

▲▼行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

國防部今（30日）於行政院會報告「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」條例內容及預期成效。院長卓榮泰說，特別預算涵蓋3塊拼圖、7大類別，預算上限以及籌購項目，尚待立法院在5月6日的第4次黨團協商確認，他指示國防部積極與朝野各黨團溝通說明，務求朝野以確保國家安全、守護國民生命財產為第一目標。

國防部強調，所有規劃籌購案項均考量敵情威脅、聯合戰力要項及五年兵力整建計畫，在完備供售意願、輸出許可、產能排程、交運期程、市場現貨與所獲效益等條件下，確立武獲標的。

▼國防部「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例執行規劃」懶人包。（圖／國防部提供）

▲▼國防部「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例執行規劃」懶人包。（圖／國防部提供）

另外，軍購案部分，國防部已與美國進行兩年以上磋商，美方亦提供同意出售我所需武器裝備之正式文件，目前已有4案完成發價書簽署，未來預算獲賦後，國防部將與美方保持密切聯繫，務使軍售裝備如期完成裝備產製。

卓榮泰說，中共對台灣及印太地區的威脅正在加劇，而且升級灰色地帶等各種類型侵擾形態，為了守護國家安全以及國民生命財產，經系統性及整體性規劃，在2026到2033年，編列1.25兆預算籌購精準火砲等7類現代化精良裝備，提升國防戰力。

卓榮泰解釋，這次特別預算涵蓋三塊拼圖、七大類別，第一塊拼圖，是籌購各類防空及反彈道飛彈、無人反制系統，搭配現有的愛國者、天弓飛彈等，逐步打造台灣之盾，有效捍衛領空的安全，確保關鍵基礎設施的防護。

第二塊拼圖，是引進高科技及人工智慧，目標要籌獲AI輔助決策系統，協助國軍可以迅速分析情資、下達決策，並且同步建構台灣戰術網路及部隊覺知應用套件，串聯各類型無人載具或感測器，建立共同圖像，支援決策系統，引導各式精準火砲、遠程精準打擊飛彈、反裝甲飛彈以及攻擊型無人機等，各式遠距精準、機動、致命的不對稱戰力，形成高科技擊殺鏈。

第三塊拼圖，是厚植國防相關產業自主發展，藉由台美合作以及國防無人機的需求契機，在最短時間內擴大國內廠商的自主量能，建立非紅供應鏈，同步推動國防產業的發展，刺激國內的經濟動能。這3大面向構成安全不可或缺的拼圖，缺一不可，再次呼籲朝野共同支持。

卓榮泰說，透過國防特別預算，台灣要建構更強韌的精準火砲、遠程精準打擊飛彈、防空反彈道、反裝甲飛彈、無人載具及其反制系統，以及強化作戰持續量能相關裝備，以及AI輔助與聯合情偵監系統，還有台美共同研發採購的裝備系統等，特別條例預算的上限以及籌購項目，尚待立法院在5月6日的第4次黨團協商確認，院長指示國防部積極與朝野各黨團溝通說明，務求朝野以確保國家安全、守護國民生命財產為第一目標。

▲▼國防部戰略規劃司長黃文啓出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲國防部戰略規劃司長黃文啓出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

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