依親陸生「繁星上台大」不能入學　教長：現行法規沒空間

▲教育部長鄭英耀(左)。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

一名中國籍學生隨父母來台就學，透過「繁星推薦」考上台大卻不能入學。教育部長鄭英耀今（30日）表示，依現行法規沒有空間，期待該生未來能有更好發展。教育部補充說明，此案屬「停居留許可」範疇，非就學資格問題。

媒體報導，一名中國籍學生隨父母來台，持許可證在我國就讀高中，今年透過「繁星推薦」錄取台大，但是根據「兩岸人民關係條例」，該生年滿18歲後依規定必須離境，導致考上台大卻不能入學。

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立法院教文會今日針對教育部所屬機關與國立大學校務基金等進行質詢與討論，鄭英耀會前接受媒體聯訪，被問及上述此案看法，他表示，法令上已經很清楚，「真的只能期待他未來有更好的發展」，而且根據現行法令規範，並沒有解釋空間。

教育部則補充說明，此案屬於「停居留許可」範疇，並不是就學資格問題。該生是以父親「投資經營管理」隨行子女身分就讀高中，根據規定，成年後就喪失居留事由，故無法在台繼續就學。

至於該生為何能參加「繁星推薦」考試，教育部表示，包括學科能力測驗和相關管道，對於考生報考資格僅有學歷限制（高三在學、畢業或同等學力），並未禁止外國學生或中國籍學生報考。