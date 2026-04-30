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2次撞擊奪命！男雨夜開車返家自撞電桿　下車查看再被撞噴慘死

▲桃園市黃姓男子昨晚開車經過新屋區東福路時因天雨視線不佳自撞停放路中，再遭後方車輛撞上。（圖／楊梅警分局提供）

▲桃園市黃姓男子昨晚開車經過新屋區東福路時因天雨視線不佳自撞電桿停放路中，再遭後方車輛撞上。（圖／楊梅警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子昨（29）日晚間開車行經過新屋區東福路時，疑因天雨視線不佳發生自撞電桿停放路中，黃男下車查看時，未料後方姜姓男子駕車未看到迎面撞上，導致黃男被撞跌入路旁水溝，警消據報到場將黃送醫急救，仍因傷勢過重不治身亡，姜男則是身體多處受擦挫傷，雙方駕駛酒測值均為零，至於肇事原因仍待警方調查釐清。

▲桃園市新屋區東福路昨晚發生2車碰撞事故，警消到場將2傷者送醫。（圖／楊梅警分局提供）

▲桃園市新屋區東福路昨晚發生2車碰撞事故，警消到場將2傷者送醫。（圖／楊梅警分局提供）

楊梅警分局指出，昨晚6時48分接獲報案，新屋區東福路908巷口發生交通事故，72歲黃姓男子駕駛自小客車返家途中，於事故地點不慎發生自撞電桿事故，車輛橫停於路中，黃男下車查看受損狀況時，隨後42姜姓男子疑因雨天視線不佳，迎面撞上事故車輛，黃男疑遭外力撞擊跌落路旁水溝。

▲桃園市新屋區東福路昨晚發生2車碰撞事故，楊梅警分局到場處置。（圖／楊梅警分局提供）

▲桃園市新屋區東福路昨晚發生2車碰撞事故，楊梅警分局到場處置。（圖／楊梅警分局提供）

警消據報到場將黃男送醫急救，姜男則是身體多處受擦挫傷，黃男送醫急救因傷勢過重不治；經檢測雙方駕駛酒測值均為零，至於事故發生原因，仍待楊梅警方調查釐清。

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