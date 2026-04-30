太金票券總座涉洗錢60萬交保！今大動作喊冤遭「三角詐欺」利用

▲對於遭搜索風波，太金國際公司出面喊冤 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

日前捲入司法調查風波的太金公司今（30）日召開記者會，公司代表律師陳建州與總經理沈吉勇親上火線，澄清整起事件是「被詐騙集團利用」，且關鍵交易發生在沈吉勇個人其他事業，與太金本業無關，不法集團沒有一筆錢進太金，太金也沒有一筆錢匯給不法集團，強調公司營運一切正常，太金絕無涉入詐欺、洗錢等不法行為。

太金公司是全台灣是最大的票券公司之一，提供優惠餐劵、按摩劵、SPA劵、住宿劵、休息泡湯劵、展覽門票、宅配團購、國內外團體旅遊、國外自由行、全球網卡等多元便宜票券。

調查局南機站接獲情資指出，詐騙車手向被害人收款後，竟未如常層層轉手，而是直接將贓款送進票券公司，疑似藉由兌換票券進行資金洗白，本月9日兵分多路搜索高雄公司，當場帶回總經理沈吉勇，檢方複訊後向法院聲請羈押，法官裁定60萬元交保。

太金公司指出，事件源於沈吉勇經營的其他事業，曾與海外地區合法物流業者合作進行兩岸貿易，協助處理貨款結算流程，原本單純的商業交易，卻遭詐騙集團盯上，成為「三角詐欺」的操作跳板。

律師陳建州說明，詐團疑先以不明手法詐騙被害人取得款項，再向供應商下單購貨，接著假扮買家，將詐得資金作為貨款交付，藉此順利取得商品。整體流程中，沈吉勇僅依既有交易模式協助結算，對資金來源並不知情。

太金表示，目前已全力配合司法調查，並提供交易紀錄、通訊內容等資料協助釐清案情，公司營運目前一切正常，未來將強化交易審查與風險控管機制，避免再遭不法利用，並持續以合法、透明原則經營，盼司法還其公道。