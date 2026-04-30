兩岸包機未接獲業者申請　民航局：任意指控是不負責任作為

▲目前兩岸直航有15個航點，另有13個航點可申請節慶包機。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者周湘芸／台北報導

兩岸直航航點尚未完全恢復，大陸國台辦昨指控，有航空公司提出申請包機點，遭到勸阻、不受理。交通部民航局今強調，迄未接獲業者包機申請，也未有勸阻、不受理情形，中方未經查證任意指控，是不負責任的作為。

目前兩岸直航有15個航點，另有13個航點可申請節慶包機，交通部表示，目前兩岸每周有420個航班，實際飛航310個航班，需求沒有想像中高，都還有餘裕，且無任何兩岸業者申請包機航點。對此，大陸國台辦昨天則指出，已有航空公司提出申請包機點，但遭到勸阻、不受理。

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民航局表示，疫情後兩岸情勢及客觀環境已大幅改變，政府在充分考量業者及旅運需求，已開放15個定期航班航點，其航權容量班次每周420班。對於陸籍業者申請飛航定期航班，均依其申請需求予以核准同意，現行陸籍業者已飛航至每周197班（航權使用率達94.3%），未有阻擾其申請情事。

民航局指出，自2023年3月以來，民航局迄未接獲業者包機申請，如接獲業者洽詢電話，均說明可依「兩岸13個客運航點飛航特定需求包機執行說明」，於獲配航權額度內，於春節、清明節、端午節、中秋節等節慶期間申請飛航包機，並未有勸阻、不受理情形，中方未經查證任意指控，是不負責任的作為。

民航局指出，疫情之後，世界各國航空客運的恢復，都是透過雙邊協商，循序漸進、分階段開放航點、航班。而中國方面基於政治因素，片面中止兩岸協商，才是干擾兩岸航運正常互動、破壞兩岸協議的根源所在。