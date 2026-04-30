遭檢舉未禮讓「視角有高低差」　駕駛成功守住6千元

記者黃翊婷／台北報導

駕駛小芸（化名）前年10月開車行經桃園市一處路口，遭民眾檢舉未禮讓行人，挨罰6000元罰鍰，但她主張自己與檢舉人之間有「視角高低差」，並非故意不禮讓。台北高等行政法院法官審理後，認為確實無法判斷小芸的車靠近行人穿越道時，是否有行人正要通行，最終裁定撤銷原處分。

▲小芸遭檢舉未禮讓行人，提告後抗罰成功。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸2024年10月開車行經桃園市一處路口，因有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，經民眾檢舉，事後收到一張6000元罰鍰的罰單，還要參加道路交通安全講習。

小芸不服氣，決定提出行政訴訟，她強調，通過該路口時有減速慢行，但因為路邊有違停，她沒有充裕的時間判斷是否有行人要過馬路；此外，檢舉人的車輛鏡頭位置比較高，她的駕駛座視角比較低，雙方視角有差異，更何況當行人出現在影像中時，她的車早就已經通過路口停止線，根本無法預見並進行停讓。

台北高等行政法院法官表示，經檢視檢舉影片及照片後，發現在畫面一開始，小芸的車輛前半部通過停止線進入行人穿越道時，旁邊還未見有任何行人，等到車輛後半部進入行人穿越道，才看見行人站在行人穿越道旁邊。

法官指出，當時行人是否剛從人行道走至行人穿越道，或者早就已經站在行人穿越道上，無法從檢舉鏡頭視角判斷，既然檢舉影片無從斷定小芸的車輛靠近行人穿越道時，是否有行人正要通過，原處分依據檢舉影片認定她違反道交條例第42條第2項規定，顯屬速斷。

最終，法官認定原處分違法，裁定撤銷。全案仍可上訴。