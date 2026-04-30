▲Panasonic春季新品體驗會登場，微型旗艦家電引領都會質感生活。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者黃稜涵／採訪報導

在歌手林仲軒熱力開唱揭開序幕下，Panasonic春季新品體驗會正式登場，活動特別邀請藝人李佳穎分享維持從容生活的日常小撇步，同步亮相全新「微型旗艦家電」系列，以精緻設計結合高效機能，從居家細節出發，打造兼具美感與實用的生活場景，為有限空間注入全新想像。

▲▼Panasonic春季新品體驗會登場，藝人李佳穎分享從容生活小撇步，微型旗艦家電同步亮相。

台灣松下銷售公司總經理張天來表示，今年以「質享 美好生活」為主軸，希望傳遞即使在小空間中，也能透過更聰明的選擇，享受高品質生活。Panasonic持續強化產品科技與便利性，貼近消費者使用需求，讓家電不只是工具，更能幫助使用者節省時間、減輕負擔，讓生活更輕鬆自在。

▲台灣松下銷售公司總經理張天來表示，今年以「質享 美好生活」為主軸，小空間也能享受高品質生活。

此次新品陣容涵蓋居家、個人與清潔多元領域。全新日本製滾筒洗烘衣機機身僅60公分，靈活融入各式居家空間，搭載「室溫+15°C」勁風恆溫烘乾技術，透過自然風循環溫柔呵護衣物纖維，使衣物呈現輕盈蓬鬆、柔軟親膚的細緻觸感；極淨光吸塵器則搭載微塵感知技術與LED探燈設計，讓肉眼難以察覺的細微灰塵也無所遁形。

▲Panasonic全新日本製滾筒洗烘衣機機身僅60公分，靈活融入各式居家空間。

在個人生活應用方面，Panasonic同步推出全新電競螢幕，以320Hz高刷新率與1ms極速反應時間，讓每一幀畫面精準跟上操作節奏，幫助玩家在關鍵時刻能更穩定掌控戰局。在日常造型與個人護理方面，Panasonic高速馬達礦物負離子吹風機，結合智慧溫控與直線風梳技術，不僅有效縮短乾髮時間，同時減少熱傷害，維持髮絲柔順光澤。另外，推出全新掌上型電鬍刀系列，將高效刮鬍科技濃縮於輕巧機身，搭載AI智慧感應與高速線性馬達，無論在家或外出，都能快速整理儀容，隨時展現俐落自信形象。

▲▼Panasonic推出高速馬達礦物負離子吹風機與掌上型電鬍刀系列，升級日常個人護理體驗。

張天來進一步指出，因應台灣潮濕氣候與都會小宅的生活型態，Panasonic一直思考如何，讓小空間也能擁有高質感，全新日本製滾筒洗烘衣機，以美型機身設計結合衣物護理科技，讓衣物洗後依然柔軟蓬鬆，衛浴空間部分，我們推出全新可調溫的電熱毛巾架，並結合全自動洗淨馬桶、平臺式花灑，壁掛洗面盆與化妝鏡櫃等衛浴商材，提供更安心、也更舒適的使用體驗。

▲▼Panasonic同步升級衛浴與廚房家電配置，全面滿足多元生活需求。

在廚房應用上，Panasonic推出搭載水循環淨煙技術的多功能鍋，以及全自動研磨美式咖啡機、智慧控溫電烤箱與電子鍋系列，讓日常料理不再只是例行公事，而是充滿儀式感的生活享受，透過一系列微型旗艦家電，Panasonic將科技與生活美學巧妙融合，讓每一刻日常，都成為值得細細品味的美好時光。