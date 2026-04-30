嶄露投角音樂節勞動節首日登場　中興警分局公布交通管制措施

▲「2026南投青探號！嶄露投角音樂節」明登場，中興警分局公布交通管制措施。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

勞動節連假明天起跑，「2026南投青探號！嶄露投角音樂節」將於5月1日(五)將在南投縣農工商會展中心登場，縣政府為確保活動期間交通順暢與安全，公告當天13時至22時部分路段實施交通管制：

禁止路邊停車路段為南投縣會展中心順溪北路段（情人橋至無名橋(投-87)橋段），祖祠橋至中興路兩側亦禁止路邊停車，祖祠東路路段中央分隔島缺口、祖祠路與中興路路口則禁止迴轉。

停車規劃：1、汽車：會場停車格、南投縣立棒球場兩處，主舞臺後方為長官貴賓停車場；2、機車：會場內增設機車停車區在服務臺旁大排上方；3、加強宣導人行道禁止停放機車，並於人行道上標示公告。

前往音樂節行車主要規劃路線建議如下：1、北部民眾由國道3號中興交流道→右轉省府路→右轉東閔路→直行中興路→右轉小溪橋便道→右轉順溪北路縣立棒球場停車場；2、南部民眾由國道3號南投交流道→迴轉信義街→左轉祖祠路→右轉中興路→右轉小溪橋便道→右轉順溪北路→右轉縣立棒球場停車場。

交通接駁：規劃2條免費接駁車路線，分別為南投線(南投高中-家樂福-會展中心)及草屯線(南開科技大學-惠德宮 -中興高中-會展中心)，並於活動當日晚間8時30分起回程每半小時一班車次，並增加1台遊覽車輛協助人潮疏運。

中興警分局表示，將在南投縣農工商會展中心周邊加強路口交通疏導，並視交通狀況滾動調整勤務、加派警力疏導車流，因音樂節人潮眾多、夜間視線不佳，特別呼籲用路者減速慢行，並請配合交通指揮人員指示，以維護參加民眾安全。