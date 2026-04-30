欠18萬毒債遭囚虐1天！慘被丟包急診室輪椅　宜蘭男傷重搶救中

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣驚傳因毒品買賣欠債18萬多元引發殘忍凌虐案，因為毒品欠債的38歲陳姓男子遭人強押拘禁後，慘遭拳腳與鈍器凌虐，導致橫紋肌溶解並，失去心跳後慘被丟包急診室。涉案的簡、許兩名男子，遭法院裁定收押禁見。而陳男目前仍在加護病房觀察中，生命徵象穩定、意識清醒，主要傷勢為橫紋肌溶解症、急性腎衰竭、肢體多處瘀青，傷勢危急目前尚在搶救中。

▲▼遭虐囚的陳男被丟包在急診室的輪椅上，虐囚的簡、許等人被帶回警局偵訊。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

調查顯示，陳姓被害人向49歲簡姓男子買18萬多元毒品，但遲未繳付現款且避不見面，簡姓男子與44歲許姓男子，於本月27日到陳男躲藏的員山鄉民宿，將陳強押至簡位於五結的住處，拘禁超過十小時，嫌犯期間以鈍器重擊並拳打腳踢，手段極其兇殘，導致被害人身體嚴重受創。

28日下午3時許，簡男等人驚覺被害人奄奄一息，擔心鬧出人命，匆忙將其載往羅東博愛醫院急診室，將陳男搬出車外丟包在醫院的輪椅上，醫護人員發現陳男時已無呼吸心跳，且全身多處遭鈍器毆打挫傷，立即報警處理。

羅東警分局組成專案小組，連夜調閱通聯紀錄並鎖定涉案人身分，全案移送宜蘭地檢署偵辦後，檢察官認定簡男、許男涉嫌殺人未遂罪嫌疑重大，且有勾串、滅證及逃亡之虞。法官於深夜裁定兩人收押禁見。至於被害人仍在醫院全力搶救中。

陳男遭長期囚虐毆打，而受有急性腎衰竭、高血鉀症、酸中毒、橫紋肌溶解症、胃腸道出血，以及頭部、頸部、軀幹、及四肢多處鈍挫傷等嚴重傷，因而一度失去心跳，送醫後雖救回一命，但傷勢嚴重仍在搶救中。