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量販店傳偷窺！廁所門板驚見1雙手...還浮出1顆頭　女嚇哭發抖

▲豐原愛買店外的女廁，驚見偷窺狂。（示意圖／記者曾筠淇攝）

▲豐原愛買店外的女廁，驚見偷窺狂。（示意圖，非案發地點／記者曾筠淇攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區1名女子昨（29）天上午前往愛買大賣場外面的廁所，警覺發現有名男子尾隨，她進入廁所後先等了一下，果然沒多久就看到一雙手攀在門板上，接著竟慢慢浮出一顆頭，當下害怕得全身發抖，她機警打電話求助等在外面的老公，警方隨即趕到當場逮捕33歲陳姓男子，依法送辦。

受害女子在社群發文提醒女性朋友注意，她昨天上午9點走向豐原愛買店的戶外廁所，遠處夾娃娃機區有1名男子徘徊，由於周遭沒什麼人，所以有特別留意，果然，她一走進廁所，沒多久就聽到偷偷摸摸的腳步聲，然後一雙手攀在門板上，接著就探出頭......。

女子表示，自己機警馬上打電話請先生過來攔人，「對方一直狡辯還想逃跑，幸好警察馬上趕到，如今回想那個畫面，直接嚇哭出來，如果今天只有1個女生在這麼空曠也比較少人的地方，真的不知道怎麼逃跑.....，建議大家到戶外公共廁所，不要急著上，先觀察一下有沒有問題」。

豐原警分局翁子派出所昨天上午獲報趕往，經查陳男涉嫌在女廁內攀上隔間門板，窺視被害女子如廁，依現行犯逮捕，全案依性騷擾防治法及妨害秘密罪移送台中地檢署偵辦。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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