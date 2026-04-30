超商導入「夾榴槤」娃娃機　2門市推「免費現烤」加1元送牛排

▲7-ELEVEN「OPEN! FUNLAND」據點娃娃機，將於5月1日加入榴槤。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

搶攻五一勞動節連假遊逛商機，7-ELEVEN推出話題玩法，除了在「OPEN! FUNLAND」據點導入能夾榴槤的娃娃機，讓民眾有機會把「泰國金枕頭榴槤」夾回家。同步在Fresh店型推出「免費現烤現煎」服務，且指定日期消費滿299元「加1元」，就能獲得嫩肩牛排或鮭魚切片1份，吸引民眾連假期間到店嚐鮮。

▲「OPEN! FUNLAND」目前已在全台設置13個據點。（圖／業者提供）



●「娃寶機」加入榴槤

7-ELEVEN「OPEN! FUNLAND」娃寶機，5月1日起加入「榴槤商品」，民眾可在機台內夾取兌換盒，至門市兌換一盒五甲木泰國金枕頭榴槤，成為此次連假期間最吸睛的新玩法。

業者表示，主打互動娛樂的「OPEN! FUNLAND」目前已在全台設置13個據點，累計吸引超過百萬人次體驗，每個據點標準配置約30台「娃寶機」，提供正版IP授權玩偶、生活小物、零食飲品等商品，也包含CITY CAFE、思樂冰等自有商品，夾到指定杯子即可至門市兌換現做飲品。

▲除了娃娃機，近年也持續導入多元娛樂設備。（圖／業者提供）

除了榴槤話題，7-ELEVEN近年也持續導入多元娛樂設備，包括取得專利的「人生飲料機」、販售趣味商品的「盒玩智FUN機」，以及可拍攝韓式風格的「人生四格照」拍貼機，目前多設置於熱門觀光景點、交通樞紐周邊門市，累計吸引近40萬人次體驗。

●Fresh門市免費代客現烤，「主廚日」加1元送牛排或鮭魚

7-ELEVEN也持續拓展「Fresh店型」，位於台南與高雄的「康橋、愿橋門市」，除了販售生鮮蔬果、肉品、海鮮外，也提供逾30款現做餐點。其中「免費代客烤」服務推出至今已熱銷超過千份餐點，消費者只要購買指定牛排或海鮮，即可享專人現場烤製服務，無須額外加價。

▲Fresh門市免費代客現烤現煎服務，「主廚日」加1元還送牛排或鮭魚。（圖／業者提供）

4月起Fresh門市新增美威鮭魚、土魠魚等顧客許願品項，並推出「主廚日」活動，於指定周六由主廚現場煎製牛排，單筆消費滿299元「加1元」，即可獲得價值百元嫩肩牛排或鮭魚切片1份。（康橋門市主廚日：5月16日、6月20日；愿橋門市主廚日：5月9日、6月27日。）

此外，自4月29日至6月30日，購買指定生鮮牛排或海鮮商品，單件即加贈「10點OPENPOINT」。

▲7-ELEVEN「智能果昔機」約90秒即可完成一杯果昔。（圖／業者提供）

●「智能果昔機」還可喝到玉米濃湯

7-ELEVEN 也持續擴展「智能果昔機」服務，目前已導入19家門市。透過專利破壁技術與自動化流程，約90秒即可完成一杯果昔，目前提供莓果香蕉、芒果鳳梨、草莓紅芭樂與綠果昔4種口味，每杯售價79元。

另有熱飲「鮮玉米濃湯」每杯55元，同樣約90秒即可完成，強化門市即時餐飲服務選項。

▼熱飲「鮮玉米濃湯」微波後也能以果昔機製作。（圖／記者林育綾攝）

★全家

全家「狠飽系列」近來首度聯名平價連鎖品牌「大埔鐵板燒」，推出4款鮮食，主打百元內價格與大份量設計，並將傳說中的「包手師傅」迷因視覺化，打造專屬包裝，提升商品辨識度與話題性。

▲全家「狠飽」系列首度合作「大埔鐵板燒」，推出4款聯名鮮食。（圖／業者提供）

此次聯名商品中，主打挑戰便利商店高蔬菜量的「滿滿高麗菜豆芽鐵板麵」（99元），以約200公克高麗菜與豆芽菜鋪滿黑胡椒鐵板麵，還原大埔店內經典「菜山」特色，包裝還印上隱藏版術語「全高小辣」。

▲▼此次聯名將傳說中的「包手師傅」迷因視覺化，打造專屬包裝。（圖／記者林育綾攝）

還有「鐵板牛套餐包手捲」（65元）以人氣牛肉套餐為靈感，餡料較一般飯卷增加約20%，可同時吃到牛肉與蔬菜風味。

「爆炒雞丁飯」（99元）以大火爆炒雞丁搭配高麗菜呈現濃厚醬香，「黑胡椒豬肉鐵板炒麵麵包」（65元）則將黑胡椒炒麵與豬肉夾入長堡中，鎖定重口味族群與高飽足需求。

▼全家「狠飽」系列首度合作平價連鎖品牌「大埔鐵板燒」，推出聯名鮮食。（圖／記者林育綾攝）

同時，全家餐促機制「全家超級配」也同步推出99元主食加10元，即可多一瓶600ml御茶園指定茶飲，讓一餐配飲料更省錢。