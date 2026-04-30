季麟連嗆開除韓國瑜黨籍　黃健豪：藍委在第一線黨中央卻背後捅刀

記者崔至雲／台北報導

國民黨副主席季麟連29日在中常會表示，要開除立法院長韓國瑜的黨籍，讓藍營內部炸鍋；國民黨立委黃健豪晚間更發文質疑季麟連是哪個單位的？黃今（30日）受訪表示，季麟連應為自己的言論道歉，如果因為意見不同就要把人開除黨籍，跟民進黨發動大罷免到底有何不同？立法院是第一線戰場，如果黨中央在背後捅刀，沒有支持國民黨團的問政，只會讓立委感到寒心。

▲韓國瑜 。（圖／記者徐文彬攝）



▲韓國瑜 。（圖／記者徐文彬攝）



對於傳出韓國瑜向立委表態「支持8000億軍購」，季麟連昨日指出，韓國瑜是他個人四十年來的鐵桿兄弟，都是黃埔子弟，軍人以徹底達成命令為目標，「打死我，我都不會相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事！如有這樣，黃復興必然挺身而出大義滅親，建請開除韓國瑜黨籍！」

對此，黃健豪今早受訪說，「我們是韓國瑜的選民，我們都有投票給韓國瑜擔任立法院長，韓國瑜也是國民黨團所有立委一致決定支持的對象」。昨天針對軍購案討論，黨團內部成員都有不同的意見，但大家就把各自的想法、利害分析講出來就好。季麟連過去有很強的軍事經驗跟相關認知，如果季麟連能來參與黨團討論，或提供給黨團成員相關監督或相關資料，讓大家在討論上更豐富，大家也樂觀其成。

對於季麟連在中常會上情緒性的發言，說要開除韓國瑜，黃健豪說，現在是國民黨在野的時候，立法院是第一線戰場，如果黨中央在背後捅刀，沒有支持國民黨團的問政，會讓所有立委感到寒心。所以昨晚他才會發文，請問季麟連是哪個單位的，怎可用這樣的態度來面對同黨同志？

黃健豪說，黨團在第一線處理這麼多議題，黨中央卻不願意支持立院黨團，也不願意支持他們選出來的立法院長，會讓所有國民黨支持者感到寒心。

針對在季麟連發言後，國民黨文傳會發出聲明表示季的言論不代表黨中央。黃健豪說，季麟連應為自己的發言道歉，季的發言的確傷了所有國民黨支持者的信心。季麟連透過文傳會發言潤飾，這不像是作為軍人應該要有的風骨。季強調自己跟韓國瑜是鐵桿的兄弟，既然傷害了兄弟的情感，就應該要出來面對造成的傷害。

