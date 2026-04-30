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要陪外甥女上學…女警途中遇死劫！姊淚曝孩子頻問：阿姨怎麼不見了

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南市警局第四分局育平派出所28歲鄭姓女警，28日休假清晨騎車返家，要幫姊姊帶小孩，孰料，途中竟遭20歲女大生猛力追撞，失去平衡倒地，遭遊覽車輾斃，而她肇事後被拍到，只顧查看自己車損，遭輿論撻伐、肉搜。鄭姓女警大姊心碎表示，事發後她的兩個孩子頻頻問「阿姨怎麼不見了？」，令人心痛。

▲▼台南女警鄭詠心遭輾斃，家屬現身受訪。（圖／記者林東良攝）

▲台南女警鄭詠心遭輾斃，家屬受訪，左起為未來婆婆、媽媽、大姊。（圖／記者林東良攝）

鄭姓女警的大姊30日上午受訪時表示，媽媽得知妹妹死訊後，整個人狀況很差，阿嬤聽到之後則是快要昏倒，就連走路都要旁人撐著，她自己則是不敢看妹妹事發當時的影片，怒轟肇事戴姓女大生「人都躺在那裡了，怎麼可以看她的車子，那是一條人命欸，那是我妹妹欸！」氣憤痛哭。

▲▼ 台南鄭姓女警遭追撞摔車後，再被遊覽車輾斃，女大生行車紀錄器畫面曝光。（圖／民眾提供）

▲女大生行車紀錄器清楚拍下，她猛力撞向女警的瞬間畫面。（圖／民眾提供）

鄭姓女警的大姊透露，妹妹很照顧自己的2個小孩，事發當天妹妹本來休假，要回家陪她5歲的雙胞胎上學，那天接到電話後，孩子們好像也知道發生什麼事情了，但仍似懂非懂地一直問，「阿姨怎麼不見了」，老師還代家人告訴孩子「阿姨已經在天上飛了，她去當天使了」，雙胞胎再問，「為什麼出了車禍，人就會不見了？」，令人為之鼻酸。

而鄭姓女警的男友29日也透露，事發當天2人還一起起床，早上女友還跟他分享為了日本旅遊所做的美甲，孰料，出門卻遭遇死劫，他悲慟表示，女友是個很顧家的女孩，家人均崩潰不已。

▲台南28歲女警遭20歲戴姓女騎士撞倒，慘被遊覽車輾斃，戴女肇事後查看車損。（圖／民眾提供，下同）

▲女大生肇事後彎腰看車損的冷血行徑，引發網友撻伐。（圖／民眾提供）

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