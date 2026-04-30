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藍軍購內戰　 綠黨團籲挺國安藍委勇敢一點：有中共操作要勇敢揭露

▲▼民進黨立法院黨團輿情回應記者會，立委沈伯洋、范雲、吳沛憶出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨團書記長范雲。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨陷入軍購之亂，黨中央堅持3800億+N版，但從台中市長盧秀燕、前黨主席朱立倫，以及「戰鬥藍」領導人趙少康等都支持逾8000億的版本。對此，民進黨團書記長范雲今（30日）呼籲，支持強化國安的國民黨委員要勇敢一點，因為這麼多訊息讓國人憂慮，是否有境外勢力中共在背後操作？如果有，希望國民黨勇敢揭露，把國家利益放在政黨之前，這是所有國人對民主政治中所有政黨應有的期待。

民進黨團書記長范雲、副幹事長沈伯洋、副書記長吳沛憶今（30日）召開輿情回應記者會。范雲表示，國民黨不管是家變還是軍購之亂，真的讓大家目不暇給，野蠻震驚的，呼籲國民黨內支持強化國安的委員要勇敢一點，因為這麼多訊息讓國人憂慮，「這是不是有境外勢力，就是中共在背後操作？」如果真的有，也希望國民黨要勇敢揭露，大家都在抓共諜，守護國安應該是跨黨派共識。

范雲重申，從各種民調訊息可看到，國人非常支持1.25兆強化國防，如果又退到3800億，隨著一個跟習近平握過手的人心情來決定，這對國家傷害很大。如果最終通過的是3800億，不只無人機產業無法發展，對美合作、台灣之盾的系統係防空升級也沒辦法做到。最嚴重的是，「對國際釋放是對我們非常不利的訊息，它會讓國際認為台灣人並沒有想要守護自己國家的決心」。

▲▼民進黨立法院黨團輿情回應記者會，立委沈伯洋、范雲、吳沛憶出席。（圖／記者湯興漢攝）

沈伯洋則說，國民黨內部大會討論結果不明確，但看起來，不管是傅崐萁還是鄭麗文都非常強勢，希望原來的3800億+N，只佔原先三分之一，且拿掉最重要的非紅供應鏈、防空系統整合，以及國內自主的無人機產業發展，涉及9萬多個工作機會。

沈伯洋解釋，1.25兆是一個package（一整套），牽一髮而動全身，不可能買了火砲、海馬士、防空武器，但不給系統整合，就像一個人有手有腳，但不給他大腦，這就是國防部如此堅持的原因，希望5月初協商時國民黨內部能放開心胸，審視軍購重要性。

至於傳出傅崐萁聯手鄭麗文，用3800億+N換立法院副院長位置，范雲認為，雖然傅崐萁否認，但如果傷害國家利益，強化國安就是國家的利益，看起來也有人認為這不是國民黨的利益，大家就會懷疑裡面是否有個人利益？是不是為了鄭麗文跟習近平的主席之握歷史地位，要傷害國家利益？

范雲強調，把國家利益放在政黨之前，這是所有國人對民主政治中所有的政黨，包括執政黨、反對黨應有的期待。至於是否跟鄭習會，甚至川習會有關？是不是讓習近平跟川普談判協商時有更多籌碼？國際很多評論都會連結這些事，非常不幸國民黨到現在還沒辦法向國人證明他們內部沒有中共的影響力，所有國人，包含國民黨部分支持者應該都睜大眼睛在看。

▲▼民進黨立法院黨團輿情回應記者會，立委沈伯洋、范雲、吳沛憶出席。（圖／記者湯興漢攝）

吳沛憶補充，有人說國民黨團大會「神佛都出來了」，聽到很多不同意見、爭鋒相對，但目前還沒有共識，台中市副市長鄭照新也發文說，自己人要捅刀，應該公開道歉。

吳沛憶認為，對國人來說，軍購案真正擔心的，是最後若真的通過國民黨討論的3800億+N版，「軍購不只是腰斬，不是夭折而已，是被砍到剩下三分之一」，影響到的是台灣之盾、無人機沒了，防空系統也沒辦法做，台美合作沒辦法進行，國民黨內鬥這把刀最後如果是砍向台灣的國家安全、國民，「這對我們來講才是最擔心的」，對國家來講造成更大傷害，希望也肯定韓國瑜積極召開協商。

吳沛憶期盼，國民黨內很多聲音，國防預算要提高才有辦法支持國家安全，希望國民黨內維持理性、秉持專業，為國家安全共同目標的討論。

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