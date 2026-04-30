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陽獅集團Power of One　樹立黃金三角合作典範

圖、文／陽獅集團提供

2026 Spikes Asia亞洲創意節中，《Kung Fries 功夫薯條》一舉奪得整合（Integrated）類別Grand Prix最高榮譽，並助攻麥當勞、李奧貝納（Leo）與星傳媒體（Starcom）橫掃「品牌、創意、媒體」三大領域的亞太年度大獎，成就品牌整合行銷協作的最高典範，亦成為陽獅集團台灣（Publicis Groupe Taiwan）實踐Power of One的關鍵里程碑。

▲▼ 功夫薯條,麥當勞,李奧貝納,星傳媒,陽獅集團。（圖／陽獅集團提供）

《Kung Fries 功夫薯條》的獲獎不只是單一作品的成功，在Grand Prix加持下，也同步催化一連串橫跨三大領域的亮眼成果：麥當勞榮獲亞太年度廣告主（Advertiser of the Year）、李奧貝納獲頒亞太年度代理商集團（Network of the Year）與台灣市場年度創意代理商（Agency of the Year: Taiwan Market）、星傳媒體則奪下亞太年度媒體代理商（Media Network of the Year）。

這一連串榮耀不僅是獎項的累積，更顯示麥當勞、李奧貝納與星傳媒體在同一策略核心下形成高效協作的「黃金三角」。透過陽獅集團Power of One架構，三方共同定義策略、擴展創意、並放大媒體影響力，讓創意得以跨平台延展，並轉化為長期品牌成長動能。

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台灣麥當勞長期以來對創意與整合策略的高度投入，是此次成果的重要關鍵。二十年來，麥當勞與李奧貝納持續深化合作關係，從品牌溝通、產品行銷到多元消費場景皆長期共同經營。在行銷傳播上不僅追求話題聲量，更持續透過創意、媒體與文化洞察的整合協作，逐步累積可被延展的品牌敘事能力。

從策略發想、文化洞察到媒體延展，麥當勞、李奧貝納與星傳媒體之間，一步一腳印建立起高度信任且深度整合的夥伴關係，讓創意得以跨越單一廣告形式，持續延伸為具有文化影響力的品牌內容與消費體驗。這樣的合作模式，也讓《Kung Fries 功夫薯條》得以從創意佳作，進一步發展為橫跨品牌、創意與媒體三大領域的年度代表案例。

▲▼ 功夫薯條,麥當勞,李奧貝納,星傳媒,陽獅集團。（圖／陽獅集團提供）

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