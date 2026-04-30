　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵無線電7道驗證仍被盜接　立委：系統19年未換　

▲▼高鐵列車,板橋站,高鐵。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵無線電遭盜接控制發布告警，導致3列車一度停駛。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵4月初驚爆手持無線電遭不明人士「盜接」啟動告警，操控3列營運列車行駛中臨時停車。立委表示，過去公家機關無線電多被竊聽或干擾，如今高鐵被破解甚至控制是非常嚴重的事，高鐵無線電系統迄今已建置19年，且設有7道驗證程序仍被盜接，應檢視密碼更新。交通部表示，該案是內部問題、外部控制和竊取密碼等都在釐清。

立委李昆澤今日在立法院交通委員會質詢時表示，4月初高鐵無線電發出告警，造成3班列車停駛，且並非透過高鐵應有的程序和無線電發出告警，目前狀況是無線電在嘉義，發出告警在台中，訊號發射源在高雄，初步認定有外部狀況，但其實內部也有問題，無線電關係到相關狀況掌握，都是內部人員持有。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李昆澤指出，高鐵無線電自2007年迄今19年未更換，當時推出第一代iPhone，現在iPhone18都要推出了，高鐵無線電使用有7道驗證程序，外部很難了解，但這7道程序是否變更過密碼和更新？到底有沒有落實更新？就他所知，部分交通單位每3個月就會更新一次密碼。

李昆澤強調，過去破解公家機關無線電，多數是竊聽或干擾，很少發生控制的狀況。這次高鐵情形非常嚴重，若能破解甚至控制，是非常嚴重的事情，交通部必須嚴肅面對這個問題。且不僅是高鐵，包括台鐵或捷運等各軌道系統的無線電安全和使用狀況，交通部、鐵道局都要調查，確保軌道系統無線電安全，必要時要更進一步防堵。

此外，李昆澤也要求，工程會未來也要針對無線電要有更嚴格的採購規範，包括軍警用的無線電涉及國家安全。

交通部長陳世凱表示，當時發生時，本來以為是高鐵無線電被竊取，後來發現不是竊取，應該是訊號被有心人士盜錄使用，高鐵公司馬上報警，現在檢警都已經在調查，桃園地檢署也正在調查該案。不管是內部的問題，或是外部的控制、竊取相關密碼等等，都在釐清。

鐵道局長楊正君表示，高鐵無線電系統雖然是2007年建置，但屬於鐵路專用的通訊系統相關設備與密碼驗證機制，高鐵公司都有定期處理，鐵道局也將會向高鐵公司了解，並要求該更新就必須更新。

工程會主委陳金德則表示，採購法有相關規定，採購機關可以基於國安或治安，在契約中做必要限制，包括採購單位等都會加強。

4月5日清明疏運收假日晚間11時23分，高鐵維修單位某支無線電突然在台中路段發布告警，3部高速行駛中營運列車因此緊急臨時煞停，巡查後發現路線並無異狀，更發現發出告警的手持無線電就躺在六家基地內保管櫃，持有員工正在休假，聯繫上發訊者後對方告知因放置口袋誤觸，人在左營基地內，並非發布告警的台中路段，高鐵發現情況不對勁隨即報警。

據了解，高鐵無線電盜接案，警方已逮獲嫌疑犯，且受害的不僅高鐵，桃捷、新北及桃園地方消防局也都曾受害遭盜接，危及國家關鍵基礎設施和公共安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
485 1 7823 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／GD、泰妍真的來了！　「5組超狂卡司」曝光
快訊／朴東彬驟逝！在餐廳斷氣被發現　享年56歲
粿王判決書出爐一票人失望　律師揭「還有1訴訟」：十分期待
5星飯店保全PO監控畫面「房間隨我看超爽」　業者聲明：已報警
女警甜蜜婚禮遭撞碎「變喪事」　未來婆婆：冥婚討論中
獨／粿粿急報案　告范姜「竊盜」偵辦中
女警母悲曝「修復遺體要花4天」　未來婆婆怒轟女大生

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

依親陸生「繁星上台大」不能入學　教長：現行法規沒空間

粿王判決書出爐一票人失望　巴毛律師揭「還有1訴訟」：十分期待

兩岸包機未接獲業者申請　民航局：任意指控是不負責任作為

PO割頸案2人身分證+地址！陸網友「台法律管不了我」吸11萬讚

明起連3天回溫轉乾　下周變天全台降雨機率增

5星飯店保全PO監控畫面「房間隨我看超爽」　業者聲明：已報警

陽獅集團Power of One　樹立黃金三角合作典範

韓國名校宣示「霸凌者永不錄取」　台大：可列入校務會議討論

高鐵無線電7道驗證仍被盜接　立委：系統19年未換　

日本搭車「西瓜卡1用法」連假最常出事　苦主：有儲錢也出不了站

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

18歲女學生遭色狼尾隨！外婆、里長制止「遭打成重傷」

【佛瑞德遊記】確定沒搞錯！這次居然讓FRED來當中年級實習生！他撐得過去嗎?

女警遭輾斃…男友曝出門原因「回家幫姊顧小孩」！心碎喊：她很顧家

【Fred吃上癮】FRED的神之舌挑戰！韓式甘醬變身「韓式甘醬煙燻辣炒鷄爪」？

軍購版本混戰！　季麟連怒批韓國瑜「賣黨求榮」建請開除

依親陸生「繁星上台大」不能入學　教長：現行法規沒空間

粿王判決書出爐一票人失望　巴毛律師揭「還有1訴訟」：十分期待

兩岸包機未接獲業者申請　民航局：任意指控是不負責任作為

PO割頸案2人身分證+地址！陸網友「台法律管不了我」吸11萬讚

明起連3天回溫轉乾　下周變天全台降雨機率增

5星飯店保全PO監控畫面「房間隨我看超爽」　業者聲明：已報警

陽獅集團Power of One　樹立黃金三角合作典範

韓國名校宣示「霸凌者永不錄取」　台大：可列入校務會議討論

高鐵無線電7道驗證仍被盜接　立委：系統19年未換　

日本搭車「西瓜卡1用法」連假最常出事　苦主：有儲錢也出不了站

GD、泰妍真的來了！5／30登高雄世運　5組超狂卡司曝光

AI無人機上陣！台南消防局秀智慧搜救黑科技　熱顯像＋AI辨識鎖定目標

一家三口成過去式！ 永慶房屋：人口結構轉變推升小宅需求

軍購條例下周4度協商　卓榮泰籲朝野：以確保國安、守護國民為第一目標

依親陸生「繁星上台大」不能入學　教長：現行法規沒空間

嶄露投角音樂節勞動節首日登場　中興警分局公布交通管制措施

台八女神「懷孕4個月孕肚照」首曝光！難得解放內衣：真的穿不下了

強震情境上線！大內區避難收容演練實戰　強化災時安置能力

知名男星朴東彬驟逝！在餐廳斷氣被發現「留下一女兒」　享年56歲

粿王判決書出爐一票人失望　巴毛律師揭「還有1訴訟」：十分期待

【擲筊2輪才獲允杯】女警男友、父母現場招魂 哥哥拿衣物悲喊：回家！

生活熱門新聞

鄉民點名「F級女神」參戰SWAG！　本人回應了

報稅有感！「替家人申請1福利」今年可退稅

肇事戴女照常上課　同學爆「完全沒有悔意」

被說身家上億！反指標女神「公開真實存款」網驚呆

排雲山莊開職缺徵員工！4.5萬薪「月休15天」

正妹超越「千年一遇」美少女！　美照自封奇蹟永動機

放3天！　連假「最後一天雨最多」

今降10℃！　全台溼答答

王俐人IG訂閱數「超過李珠珢」　收入超狂

女學生被纏2年「告不成狂暴噁男」　家屬怒轟

姊妹幫弟弟付75萬遺產稅　律師：錢卻進陌生人口袋

台女「日本旅遊2行為！」日本人震怒：真的很惡劣

貢「ㄨㄢˊ」怎麼寫？正解曝光眾人驚：什麼時候改的

狄鶯直播超火辣！　開價2萬公佈「內褲顏色」

更多熱門

相關新聞

陸直播主跨區PK「自殘鬥狠」遭逮 皮帶抽被、樹枝抽腿博眼球

陸直播主跨區PK「自殘鬥狠」遭逮 皮帶抽被、樹枝抽腿博眼球

大陸網路直播平台近期出現直播主PK「鬥狠」博流量的現象，藉由各種方式自殘吸引觀眾眼球和粉絲打賞。浙江警方近日便破獲一件跨區直播案件，多名主播以自殘方式進行「鬥狠PK」，共計13人被逮捕、相關帳號全數封禁。

無線電遭盜接傳擴及桃捷、消防　學者籲擴大調查漏洞

無線電遭盜接傳擴及桃捷、消防　學者籲擴大調查漏洞

獨／高鐵無線電遭盜接「3列車急停」！已報警提告　嚴厲譴責惡行

獨／高鐵無線電遭盜接「3列車急停」！已報警提告　嚴厲譴責惡行

比「YA」要小心！1.5米內拍照指紋隱私沒了

比「YA」要小心！1.5米內拍照指紋隱私沒了

高鐵11車站斥資20.5億裝設月台門　全線預計2028年完工

高鐵11車站斥資20.5億裝設月台門　全線預計2028年完工

關鍵字：

高鐵無線電盜接安全列車停駛交通部

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿王判決書出爐　全文曝光

鄭麗文8字挺韓國瑜！韓粉酸：妳跟傅一掛

粿王判決書無「情色對話」原因曝　法官1原因堅持公開

女大生撞女警遭炎上　社群全關閉

女警親友慟求行車紀錄器　怒曝女大生嘻哈吃火鍋

鄉民點名「F級女神」參戰SWAG！　本人回應了

不敗教主揭「ETF最新配法」

嘉義男大生載女同學摔進排水溝！搶救無效

女警挨撞視角曝光！女大生0煞車猛撞　她騰空難平衡遭輾斃

李鴻淵行刑式奪4命　檢座嘆：殺人容易判死卻好難

王俐人早就簽字離婚「爆保密條款」！

女警「回家幫姊顧小孩」途中遇劫！　男友悲吐：她很顧家

報稅有感！「替家人申請1福利」今年可退稅

肇事戴女照常上課　同學爆「完全沒有悔意」

外媒爆德、捷拒絕賴清德過境！外交部：不評論

更多

最夯影音

更多
7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面