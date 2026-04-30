高鐵無線電7道驗證仍被盜接　立委：系統19年未換　

▲高鐵無線電遭盜接控制發布告警，導致3列車一度停駛。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵4月初驚爆手持無線電遭不明人士「盜接」啟動告警，操控3列營運列車行駛中臨時停車。立委表示，過去公家機關無線電多被竊聽或干擾，如今高鐵被破解甚至控制是非常嚴重的事，高鐵無線電系統迄今已建置19年，且設有7道驗證程序仍被盜接，應檢視密碼更新。交通部表示，該案是內部問題、外部控制和竊取密碼等都在釐清。

立委李昆澤今日在立法院交通委員會質詢時表示，4月初高鐵無線電發出告警，造成3班列車停駛，且並非透過高鐵應有的程序和無線電發出告警，目前狀況是無線電在嘉義，發出告警在台中，訊號發射源在高雄，初步認定有外部狀況，但其實內部也有問題，無線電關係到相關狀況掌握，都是內部人員持有。

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李昆澤指出，高鐵無線電自2007年迄今19年未更換，當時推出第一代iPhone，現在iPhone18都要推出了，高鐵無線電使用有7道驗證程序，外部很難了解，但這7道程序是否變更過密碼和更新？到底有沒有落實更新？就他所知，部分交通單位每3個月就會更新一次密碼。

李昆澤強調，過去破解公家機關無線電，多數是竊聽或干擾，很少發生控制的狀況。這次高鐵情形非常嚴重，若能破解甚至控制，是非常嚴重的事情，交通部必須嚴肅面對這個問題。且不僅是高鐵，包括台鐵或捷運等各軌道系統的無線電安全和使用狀況，交通部、鐵道局都要調查，確保軌道系統無線電安全，必要時要更進一步防堵。

此外，李昆澤也要求，工程會未來也要針對無線電要有更嚴格的採購規範，包括軍警用的無線電涉及國家安全。

交通部長陳世凱表示，當時發生時，本來以為是高鐵無線電被竊取，後來發現不是竊取，應該是訊號被有心人士盜錄使用，高鐵公司馬上報警，現在檢警都已經在調查，桃園地檢署也正在調查該案。不管是內部的問題，或是外部的控制、竊取相關密碼等等，都在釐清。

鐵道局長楊正君表示，高鐵無線電系統雖然是2007年建置，但屬於鐵路專用的通訊系統相關設備與密碼驗證機制，高鐵公司都有定期處理，鐵道局也將會向高鐵公司了解，並要求該更新就必須更新。

工程會主委陳金德則表示，採購法有相關規定，採購機關可以基於國安或治安，在契約中做必要限制，包括採購單位等都會加強。

4月5日清明疏運收假日晚間11時23分，高鐵維修單位某支無線電突然在台中路段發布告警，3部高速行駛中營運列車因此緊急臨時煞停，巡查後發現路線並無異狀，更發現發出告警的手持無線電就躺在六家基地內保管櫃，持有員工正在休假，聯繫上發訊者後對方告知因放置口袋誤觸，人在左營基地內，並非發布告警的台中路段，高鐵發現情況不對勁隨即報警。

據了解，高鐵無線電盜接案，警方已逮獲嫌疑犯，且受害的不僅高鐵，桃捷、新北及桃園地方消防局也都曾受害遭盜接，危及國家關鍵基礎設施和公共安全。