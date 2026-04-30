甜蜜婚禮遭女大生撞碎「變喪事」…女警未來婆婆：冥婚還在討論中

▲台南女警鄭詠心車禍身亡，家屬現身受訪。左起為鄭未來的婆婆、媽媽、胞姊。（圖／記者林東良攝）

記者林東良、莊智勝／台南報導

台南市警局育平派出所28歲女警鄭詠心28日休假當天清晨騎車外出，準備返家幫姊姊顧孩子，未料途中竟遭玩到天亮的20歲戴姓女大生騎車猛力追撞，鄭當場失去平衡摔倒，慘遭另輛遊覽車輾過上半身，當即死亡。今(30日)鄭詠心母親、姊姊、以及未來的婆婆現身受訪，表示鄭女已與同任警職的龍姓男友論及婚嫁，怎料還來不及辦婚禮就發生意外，「真的沒辦法接受」，對於是否進行冥婚，家屬則回應雙方家長還需要討論，必須要有一個共識。

鄭姓女警畢業於台灣藝術大學舞蹈系，後選擇從警，因成績優異分發返鄉服務，資歷約2年多。28日當天清晨，鄭女騎車準備從男友住處返家，要幫忙照顧姊姊的孩子，未料6時59分行經安南區安和路二段時，遭後方未注意車況的戴姓女大生猛力追撞，隨即倒地遭遊覽車輾過，造成粉碎性顱腦創傷當場死亡。

▲戴女車禍發生後先彎腰查看自己機車車損，案發至今沒有一句道歉，引起輿論撻伐。（圖／民眾提供）

事後戴姓女騎士遭起底，發現當天與友人「玩到天亮」，疑似疲勞駕駛才會釀禍，且在車禍發生後，戴女完全沒上前關心鄭女狀況，而是在一旁彎腰查看自己的機車車損，甚至在相驗結束獲請回後，還與家人嘻嘻哈哈吃火鍋，對於鄭女家屬至今完全沒有一句道歉，冷血行徑引起網友撻伐。

據了解，鄭女的龍姓男友同為警職，2人交往逾3年，感情相當融洽，社群平台上滿是2人出國旅遊、上山露營的甜蜜合照，照片中的鄭女陽光活潑，還與男友合影比愛心，十分俏皮可愛，原本2人已經論及婚嫁，怎料一場意外卻讓幸福的生活瞬間被狠狠輾碎。

▲鄭詠心和男友上山露營，2人甜蜜看雲海，還比愛心留下幸福合影。（圖／台南女警男友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

龍男的母親今受訪時表示，詠心還未過門，本來是要辦喜事，怎料竟會變成喪事；龍母說，原本這個月是要舉辦龍男妹妹的婚禮，還約好要由鄭女當伴娘，計劃等妹妹的婚禮辦完後，就要來討論兒子與詠心的婚事，沒想到事情會這樣子，真的沒辦法接受。

龍母說，「我跟詠心講，我們不要當婆媳，婆媳之間有太多問題，我們兩個要當母女，你就是我第二個女兒，我不知道緣分這麼短，就這樣短短3年，真的很心痛、很心痛，(戴女)太過分了！」對於2人是否會選擇冥婚，龍母則回應，目前雙方家長還在討論，必須要有個共識。

▲男友及家屬案發後重返現場招魂，哭聲不斷。（圖／記者林東良攝）