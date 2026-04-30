酒駕男吊扣駕照4年仍開車趴趴走 期滿前4天撞死88歲嬤下場曝

▲林姓男子酒駕遭吊扣駕照4年，期滿前4天撞死老嫗再吃官司，法官判刑1.2年。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛 ／苗栗報導

苗栗縣林姓男子數年前酒駕被吊扣駕駛執照4年，卻偷偷無照駕車趴趴走，在吊扣駕照期滿前4天，撞死穿越馬路的88歲老嫗。法官調查，雖然林男符合自首要件，但觸犯無照駕駛致人死傷，應加重其刑，判處1年2個月徒刑。

法官調查，林姓男子因酒駕違規自2021年4月6日起吊扣駕駛執照4年，竟在期滿前4天、去年4月2日上午9時許，開車行經通霄鎮中正路一處無號誌三岔路口，未適當減速，煞車不及撞上穿越馬路的88歲郭姓老嫗，家人目擊老嫗被撞飛倒地不起，送醫到院前失去生命跡象，經醫院搶救，仍因肋骨骨折、內出血等傷害宣告不治。

被告犯罪後雖坦承犯行，但迄今未能與被害人家屬達成和解或賠償損失，而被告自述高中畢業，目前從事臨時工、月收入1萬至2萬元，家中無人需其扶養，家庭經濟狀況貧寒之生活狀況。

法官調查，路口監視器影像顯示，林男開車行經該無號誌的三岔路口，未減速慢行，撞上穿越路口的被害人，致老嫗傷重死亡；雖林男向員警坦承自首，符合減刑要件，但林男觸犯「駕駛執照經吊扣期間駕車而過失致死罪」，法官仍依道路交通管理處罰條例規定，加重其刑、判刑1年2月。